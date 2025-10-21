Párizstornádódaru

Pusztító tornádó ölt meg egy embert Franciaországban

A francia fővárostól 20 kilométerre fekvő Ermont városában a természeti csapás három építkezési darut borított fel pillanatok alatt, meghalt egy fiatal munkás, tízen megsebesültek.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2025. 10. 21. 7:50
Hétfőn tornádó tört Franciaországra, a forgószél három építőipari darut döntött fel, egy ember meghalt, négy pedig súlyos sérüléseket szenvedett – közölték a hatóságok.

This handout photograph taken and released on October 20, 2025 by the Syndicat Alliance Police Nationale (National Police Alliance Union) shows a collapsed crane which fell during high winds in Ermont, Val-d'Oise, on October 20, 2025. One person was killed and four others were seriously injured on October 20, 2025 during a violent wind event in Ermont, Val-d'Oise, the prefecture told AFP, without specifying the circumstances of the deaths. "One person has died, four are in critical condition, and five are in relative condition," the prefecture said during which "cranes fell and roofs were torn off." Eighty firefighters, 50 police officers, and 20 members of the SAMU (emergency medical service) were mobilized to the scene, according to the same source. (Photo by Handout / Syndicat Alliance Police Nationale / AFP)
Az egyik daru egy klinikára zuhant, a másik pedig egy lakóházra (Forrás: AFP)

A Párizstól mintegy 20 kilométerre északkeletre fekvő Ermont városát sújtotta a legsúlyosabban a hirtelen tornádó, amely körülbelül tíz kerületben okozott károkat – tudta meg a The Guardian.

Guirec Le Bras regionális ügyész elmondta, hogy egy 23 éves építőipari munkás meghalt egy építkezésen, tíz ember megsérült, négyen kritikus állapotban vannak.

A tornádó darukat döntött ki és épülettetőket tépett le – közölték a hatóságok. Laurent Nunez belügyminiszter az X peronon azt mondta, hogy „hirtelen és ritka intenzitású” vihar volt. Hozzátette: „Folyamatosan figyelemmel kísérem a helyzetet, és támogatásomat fejezem ki a tisztviselőknek, a helyszínen lévő mentőknek és az érintett lakosoknak. Részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek.”

A közösségi médiában megosztott videókon három daru látható, amint másodpercek alatt egymás után zuhannak le.

Az egyik daru egy klinikára zuhant, a másik pedig egy lakóépületre, de szerencsére sérüléseket nem okozott. A hatóságok közlése szerint a helyszínen több tucat tűzoltó, rendőr és egészségügyi dolgozó tartózkodik.

Borítókép: Tornádó borított fel három darut Párizs közelében (Forrás: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

