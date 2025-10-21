Pusztító tornádó ölt meg egy embert Franciaországban

Hétfőn tornádó tört Franciaországra, a forgószél három építőipari darut döntött fel, egy ember meghalt, négy pedig súlyos sérüléseket szenvedett – közölték a hatóságok.

Az egyik daru egy klinikára zuhant, a másik pedig egy lakóházra (Forrás: AFP)

A Párizstól mintegy 20 kilométerre északkeletre fekvő Ermont városát sújtotta a legsúlyosabban a hirtelen tornádó, amely körülbelül tíz kerületben okozott károkat – tudta meg a The Guardian.

Guirec Le Bras regionális ügyész elmondta, hogy egy 23 éves építőipari munkás meghalt egy építkezésen, tíz ember megsérült, négyen kritikus állapotban vannak.

A tornádó darukat döntött ki és épülettetőket tépett le – közölték a hatóságok. Laurent Nunez belügyminiszter az X peronon azt mondta, hogy „hirtelen és ritka intenzitású” vihar volt. Hozzátette: „Folyamatosan figyelemmel kísérem a helyzetet, és támogatásomat fejezem ki a tisztviselőknek, a helyszínen lévő mentőknek és az érintett lakosoknak. Részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek.”

Un épisode de tornade soudain et d’une rare intensite a touché plusieurs communes du #ValdOise, causant le décès d’une personne et blessant gravement plusieurs autres. Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés.… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 20, 2025

A közösségi médiában megosztott videókon három daru látható, amint másodpercek alatt egymás után zuhannak le.

Az egyik daru egy klinikára zuhant, a másik pedig egy lakóépületre, de szerencsére sérüléseket nem okozott. A hatóságok közlése szerint a helyszínen több tucat tűzoltó, rendőr és egészségügyi dolgozó tartózkodik.