Orbán Viktor: Áldottak a béketeremtők!

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Izrael és a Hamász történelmi jelentőségű egyezményt kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével. A béketerv első szakasza tűzszünetet ír elő, és biztosítja a foglyok szabadon bocsátását, ami véget vethet a gázai összecsapásoknak. Bár a megállapodás részletei még nem teljesen ismertek, új reményt ad a régóta vágyott békére a Közel-Keleten, és Trump szerint ezzel megszüntethető a vérontás. Orbán Viktor az X-en üzent.
Orbán Viktor röviden ezt írta a bejegyzéshez:
Áldottak a béketeremtők!