Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Donald TrumpbéketeremtésHamászOrbán Viktortűzszünet

Orbán Viktor: Áldottak a béketeremtők!

Orbán Viktor az X-en reagált a Fehér Ház friss bejegyzésére, amelyben Donald Trump történelmi békemegállapodást jelentett be Izrael és a Hamász között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:19
Orbán Viktor az X-en reagált Donald Trump friss bejegyzésére, amelyben az amerikai elnök történelmi békemegállapodást jelentett be Izrael és a Hamász között Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Izrael és a Hamász történelmi jelentőségű egyezményt kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével. A béketerv első szakasza tűzszünetet ír elő, és biztosítja a foglyok szabadon bocsátását, ami véget vethet a gázai összecsapásoknak. Bár a megállapodás részletei még nem teljesen ismertek, új reményt ad a régóta vágyott békére a Közel-Keleten, és Trump szerint ezzel megszüntethető a vérontás. Orbán Viktor az X-en üzent.

Izrael és a Hamász történelmi jelentőségű egyezményt kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével
 Izrael és a Hamász történelmi jelentőségű egyezményt kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével Fotó: AFP

Orbán Viktor röviden ezt írta a bejegyzéshez: 

Áldottak a béketeremtők!

A miniszterelnök már korábban is számtalanszor hangsúlyozta, hogy Donald Trump a békéért dolgozik. Így fogalmazott: 

Nekünk az a dolgunk, hogy ebben támogassuk őt. Ez Magyarország érdeke is.

Bár a megállapodás részletei még homályosak, az egyezmény reményt ad a régóta várt békére a Közel-Keleten. 

Tárik Meszár Közel-Kelet-szakértő szerint a megállapodás nemcsak tűzszünetet, hanem a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedését is magában foglalja, és történelmi áttörést jelenthet a régió számára.

Borítókép: Orbán Viktor az X-en reagált Donald Trump friss bejegyzésére, amelyben az amerikai elnök történelmi békemegállapodást jelentett be Izrael és a Hamász között (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu