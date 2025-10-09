Orbán Viktor: Áldottak a béketeremtők!

Bár a megállapodás részletei még homályosak, az egyezmény reményt ad a régóta várt békére a Közel-Keleten.

Tárik Meszár Közel-Kelet-szakértő szerint a megállapodás nemcsak tűzszünetet, hanem a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedését is magában foglalja, és történelmi áttörést jelenthet a régió számára.

Borítókép: Orbán Viktor az X-en reagált Donald Trump friss bejegyzésére, amelyben az amerikai elnök történelmi békemegállapodást jelentett be Izrael és a Hamász között (Fotó: AFP)