Ukrajna a németek támogatására számít

Az ukrán parlament elnöke nemrég hivatalos látogatáson vett részt Németországban. Ruszlan Sztefancsuk hangsúlyozta, hogy Ukrajna a német képviselők segítségére számít az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások akadályainak feloldásában – írja az Origo.
Értékes találkozóm volt a német–ukrán parlamentközi együttműködési csoport vezetőjével, Robin Wagenerrel és kollégáival Berlinben. Megvitattuk a biztonság és az együttműködés kulcsfontosságú kérdéseit, valamint felvetettük Ukrajna európai integrációjának témáját is. Számítunk a német képviselők további segítségére a tárgyalási akadályok feloldásában és az Ukrajna EU-hoz való közeledését lassítani próbáló politikai manipulációk ellensúlyozásában
– nyilatkozta Sztefancsuk a találkozót követően.