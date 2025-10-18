Ukrajna a németek támogatására számít

Az ukrán parlament elnöke egyúttal elmondta, hogy véleménye szerint az igazságos békéhez vezető út csak Ukrajna felfegyverzésén és a szankciók erősítésén keresztül érhető el.

Emellett Sztefancsuk beszélt a befagyasztott orosz vagyon kérdéséről is. Ennek kapcsán a politikus hangsúlyozta, hogy az agresszornak éreznie kell a háború következményeit és viselnie is kell annak a terhét. A kérdés különösen aktuális, már csak azért is, mert a jövő héten esedékes EU-csúcson szó lesz a befagyasztott vagyon sorsáról.

Brüsszel Ukrajnának adná a pénzt

Az EU vezetői között már sokadik alkalommal merül fel a befagyasztott orosz vagyon kérdése. A jövő csütörtöki csúcsot megelőzően már több vezető politikus, köztük a német kancellár is arról beszélt, hogy le kell foglalni ezeket a vagyontárgyakat.

A tervek szerint a befagyasztott orosz vagyonból az EU hitelt venne fel, amiből pedig újabb fegyvereket vásárolna Ukrajna számára.

Belgium, ahol ezen vagyontárgyak jelentős része található, azonban nem hajlik erre. Ennek pedig megvan az oka, hiszen az oroszok már korábban jelezték, hogy amennyiben az EU hozzányúl ehhez a vagyonhoz, úgy szankciókkal kell számolnia. Ez akár európai cégek államosítását is jelentheti a Kreml szerint.

Borítókép: Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke (Fotó: AFP)