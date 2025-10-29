Dokumentumok támasztják alá, mikor és hogyan vette át a diplomácia helyét a háborúpárti logika az orosz–ukrán háborúban, és hogyan vált az ukrajnai konfliktus – amelynek néhány hét utáni lezárására reális esély volt – olyan évek óta tartó vérontássá, aminek még mindig nem látni a végét. A jelek szerint a fordulópontot Boris Johnson akkori brit miniszterelnök 2022. április 9-i kijevi látogatása jelentette – írja az Origo.

Az ukrajnai háború már 2022-ben véget érhetett volna, de a britek mást terveztek

Ukrajna megkapta a Nyugat üzenetét

A háború kezdetét követő hetekben – 2022 március végén/április elején – reális esély mutatkozott az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésére. Az isztambuli egyeztetéseken egy vázlatos megállapodás körvonalazódott Ukrajna semlegességéről, nemzetközi garanciákkal. A moszkvai képviselet pedig jelezte, hogy Oroszország hajlandó részleges csapatkivonásokat végrehajtani, ha Kijev feladja a NATO-csatlakozási szándékát. A dokumentum tartalmazta a Krím különleges státuszát, valamint a Donbászt érintő kérdések elhalasztását. Bár az akkori brit miniszterelnök látogatása látszólag Ukrajna melletti kiállás volt, Boris Johnson valójában egy fontos üzenetet vitt magával Volodimir Zelenszkijnek.

Johnson április 9-én érkezett meg Kijevbe. Hivatalosan a britek támogatását ment kifejezni, ténylegesen viszont azt akarta megakadályozni, hogy bármilyen korai egyezség szülessen, amit engedményként lehetne értelmezni Oroszország felé. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint a brit kormányfő világosan tudtára adta Zelenszkijnek:

ha a háború nem teljes győzelemmel ér véget, és tűzszünetet köt, akkor a Nyugat azonnal leállítja a pénzügyi és katonai segítséget.

A brit kormány belső anyagai – amelyekhez a The European Conservative hozzájutott – ugyanezt a stratégiát tükrözték: a háború csak Ukrajna győzelmével zárulhat. Johnson ráadásul nem egyedül lépett, üzenete – Washington, London, Varsó és a balti államok – közös álláspontját fejezte ki.

Ők a konfliktusban Oroszország tartós meggyengítésének lehetőségét látták.

Franciaország és Németország ezzel szemben óvatosabb volt.