Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Boris JohnsonUkrajnaPartygateZelenszkijdiplomáciaorosz-ukrán háború

Az ukrajnai háború már 2022-ben véget érhetett volna, de a britek mást terveztek

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Boris Johnson 2022 áprilisi kijevi látogatása döntő fordulatot hozott az orosz–ukrán háborúban. Az akkori brit kormányfő ekkor jelezte Zelenszkijnek: a Nyugat csak akkor támogatja tovább Ukrajnát, ha nem köt tűzszünetet Oroszországgal. A találkozó után Kijev elutasított minden kompromisszumot, a béketárgyalások megszakadtak, és a diplomáciát felváltotta a háborús logika. Az ukrajnai konfliktus, amelynek lezárására akkor reális esély volt, máig tartó, véres háborúvá vált.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 9:15
Boris Johnson és Volodimir Zelenszkij
Boris Johnson és Volodimir Zelenszkij Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dokumentumok támasztják alá, mikor és hogyan vette át a diplomácia helyét a háborúpárti logika az orosz–ukrán háborúban, és hogyan vált az ukrajnai konfliktus – amelynek néhány hét utáni lezárására reális esély volt – olyan évek óta tartó vérontássá, aminek még mindig nem látni a végét. A jelek szerint a fordulópontot Boris Johnson akkori brit miniszterelnök 2022. április 9-i kijevi látogatása jelentette – írja az Origo.

Az ukrajnai háború már 2022-ben véget érhetett volna, de a britek mást terveztek
Az ukrajnai háború már 2022-ben véget érhetett volna, de a britek mást terveztek
Fotó: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ukrajna megkapta a Nyugat üzenetét

A háború kezdetét követő hetekben – 2022 március végén/április elején – reális esély mutatkozott az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésére. Az isztambuli egyeztetéseken egy vázlatos megállapodás körvonalazódott Ukrajna semlegességéről, nemzetközi garanciákkal. A moszkvai képviselet pedig jelezte, hogy Oroszország hajlandó részleges csapatkivonásokat végrehajtani, ha Kijev feladja a NATO-csatlakozási szándékát. A dokumentum tartalmazta a Krím különleges státuszát, valamint a Donbászt érintő kérdések elhalasztását. Bár az akkori brit miniszterelnök látogatása látszólag Ukrajna melletti kiállás volt, Boris Johnson valójában egy fontos üzenetet vitt magával Volodimir Zelenszkijnek. 

Johnson április 9-én érkezett meg Kijevbe. Hivatalosan a britek támogatását ment kifejezni, ténylegesen viszont azt akarta megakadályozni, hogy bármilyen korai egyezség szülessen, amit engedményként lehetne értelmezni Oroszország felé. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint a brit kormányfő világosan tudtára adta Zelenszkijnek: 

ha a háború nem teljes győzelemmel ér véget, és tűzszünetet köt, akkor a Nyugat azonnal leállítja a pénzügyi és katonai segítséget.

A brit kormány belső anyagai – amelyekhez a The European Conservative hozzájutott – ugyanezt a stratégiát tükrözték: a háború csak Ukrajna győzelmével zárulhat. Johnson ráadásul nem egyedül lépett, üzenete – Washington, London, Varsó és a balti államok – közös álláspontját fejezte ki. 

Ők a konfliktusban Oroszország tartós meggyengítésének lehetőségét látták. 

Franciaország és Németország ezzel szemben óvatosabb volt.

Ettől a naptól kezdve az ukrán hivatalos kommunikáció örökre megváltozott. Johnson látogatását követően Zelenszkij hangneme keményebbre váltott, és április 12-én Dmitro Kuleba (akkori ukrán külügyminiszter) is kijelentette, hogy Ukrajna nem ír alá semmit, ami nem tartalmazza az orosz csapatok teljes kivonását. Másnap az ukrán elnök a parlamentben arról beszélt, hogy addig harcolnak, amíg minden területet vissza nem szereznek. A NATO-val folytatott egyeztetések és a belső dokumentumok már egyértelmű dilemmát mutattak: győzelem vagy vereség. 

A nyugati országok közös nyilatkozataiból eltűntek a „tárgyalás” és „párbeszéd” kifejezések, helyüket a „győzelem”, „felszabadítás” és „egység” fogalmai vették át.

Johnson lépése elterelés volt?

Áprilistól az orosz–ukrán háború új szakaszba lépett: a diplomáciai megoldásokat felváltotta a katonai gondolkodás. A politikai célokat háttérbe szorította a harc narratívája, miközben a fegyverszállítások drámaian megnőttek, Európa pedig egyre inkább függővé vált az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától.

A brit belpolitikai színteret akkoriban a „partygate” botrány uralta, sokan felháborodtak azon, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt zárlatok idején tartottak bulikat Nagy-Britannia vezető tisztviselői. A botrány gyengítette a brit kormányt, írtunk róla, hogy belebukhat* az ügybe Boris Johnson

*2022. július 7-én, csütörtök délután Johnson hivatalosan is bejelentette lemondását a Konzervatív Párt vezetői pozíciójából, és ezzel a miniszterelnöki tisztségből is, ezt követően ügyvezető kormányfő lett. 2022. július 8-án este Rishi Sunak bejelentette, hogy Boris Johnson utódja szeretne lenni a Konzervatív Párt elnökeként és miniszterelnökeként. Végül Sunak lett a brit miniszterelnök.

Külpolitikai szinten London a Brexit előtti befolyását és tekintélyét próbálta visszaszerezni. Emellett a brit hadiipar számára is előnyös volt az orosz–ukrán konfliktus elhúzódása.

Az Európai Unió tagállamai részéről vegyes reakciókat váltott ki az ukrán–brit találkozó. A hivatalos kommunikáció Johnson vezetői szerepét méltatta, de több uniós diplomata is aggodalmát fejezte ki. 

Olaszország és Magyarország figyelmeztetett az elhúzódó háború gazdasági következményekre – amelyek később be is igazolódtak. 

Franciaország próbálta fenntartani a párbeszédet Moszkvával, míg Németország a szövetségesek nyomására végül az atlanti irányt támogatta. A Moszkva elleni szankciók súlyos energiaválságot okoztak, a háború gazdasági terhe pedig 2022 végére meghaladta a 600 milliárd eurót.

A lap birtokába jutott dokumentumok alapján Johnson ukrajnai útja nem csupán egy gesztus volt, hanem tudatos politikai lépés, amely hosszú távú következményekkel járt. Az akkori brit miniszterelnök üzenete világos volt: 

ne tárgyaljatok, hanem tartsatok ki, és húzzátok el a konfliktust. 

A brit „stratégia” egy olyan katonai konfliktust, amelynek néhány héten belül véget kellett volna érnie egy három és fél éve húzódó háborúvá alakította, amely ma is formálja Európa és a világ hatalmi viszonyait.

Borítókép: Boris Johnson és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Lángokban Oroszország, Putyin bosszúja félelmetes lehet

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu