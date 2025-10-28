Orbán Viktor a Harcosok Klubjában: Békecsúcs van, illetve lesz!

Putyinnal, Donald Trumphoz hasonlóan Európának is tárgyalnia kellene. De a háborúpárti vezetők nem tárgyalnak. A háború folytatását és a szankciókat választották

– írta Orbán Viktor, aki szerint ez a döntés gátolja a gazdaság fejlődését, és Magyarországra is negatív hatással van. A miniszterelnök hozzátette: a béke alacsonyabb árakat és gyorsabb gazdasági növekedést hozna, míg az orosz energiahordozókról való leválasztás „tönkretenné az országot”. Mint fogalmazott, „nem mi finanszírozzuk a háborút”, hiszen a magyar vásárlás elenyésző az orosz energiakivitelben, mégis Brüsszel Magyarországot sújtaná a szankciókkal.

Egészen egyszerűen ki akarnak szúrni velünk. Nem fogjuk hagyni

– hangsúlyozta. Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország továbbra is elutasítja Ukrajna uniós tagságát, mivel „a tagság azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a pénzünket pedig kiviszik Ukrajnába. Stratégiai partnerség lehet, tagság nem” – írta.