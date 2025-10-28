Orbán ViktorUkrajnaEurópaPutyinBudapesti békecsúcs

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában: Békecsúcs van, illetve lesz!

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében bejelentette, hogy hamarosan békecsúcsra kerül sor, Magyarország kész előmozdítani a békét. A miniszterelnök szerint Európának tárgyalnia kellene Putyinnal és Donald Trumppal, de a háborúpárti vezetők inkább a szankciók folytatását választják, ami gátolja a gazdasági növekedést.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 16:27
Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor
Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor Fotó: BENOIT DOPPAGNE Forrás: Belga
Orbán Viktor magyar kormányfő a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy hamarosan békecsúcs lesz, és Magyarország készen áll a béke előmozdítására. Úgy fogalmazott, hogy a helyzet gyorsan változhat, mint ahogyan a közel-keleti háború esetében is történt. 

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent a magyaroknak
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent a magyaroknak
Fotó: Facebook

Putyinnal, Donald Trumphoz hasonlóan Európának is tárgyalnia kellene. De a háborúpárti vezetők nem tárgyalnak. A háború folytatását és a szankciókat választották

 – írta Orbán Viktor, aki szerint ez a döntés gátolja a gazdaság fejlődését, és Magyarországra is negatív hatással van. A miniszterelnök hozzátette: a béke alacsonyabb árakat és gyorsabb gazdasági növekedést hozna, míg az orosz energiahordozókról való leválasztás „tönkretenné az országot”. Mint fogalmazott, „nem mi finanszírozzuk a háborút”, hiszen a magyar vásárlás elenyésző az orosz energiakivitelben, mégis Brüsszel Magyarországot sújtaná a szankciókkal.

Egészen egyszerűen ki akarnak szúrni velünk. Nem fogjuk hagyni

 – hangsúlyozta. Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország továbbra is elutasítja Ukrajna uniós tagságát, mivel „a tagság azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a pénzünket pedig kiviszik Ukrajnába. Stratégiai partnerség lehet, tagság nem” – írta.

Üzenetét a következő szavakkal zárta:

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– majd a miniszterelnök hozzátette: „még 166 nap.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

