Orbán Viktor magyar kormányfő a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy hamarosan békecsúcs lesz, és Magyarország készen áll a béke előmozdítására. Úgy fogalmazott, hogy a helyzet gyorsan változhat, mint ahogyan a közel-keleti háború esetében is történt.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában: Békecsúcs van, illetve lesz!
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében bejelentette, hogy hamarosan békecsúcsra kerül sor, Magyarország kész előmozdítani a békét. A miniszterelnök szerint Európának tárgyalnia kellene Putyinnal és Donald Trumppal, de a háborúpárti vezetők inkább a szankciók folytatását választják, ami gátolja a gazdasági növekedést.
Putyinnal, Donald Trumphoz hasonlóan Európának is tárgyalnia kellene. De a háborúpárti vezetők nem tárgyalnak. A háború folytatását és a szankciókat választották
– írta Orbán Viktor, aki szerint ez a döntés gátolja a gazdaság fejlődését, és Magyarországra is negatív hatással van. A miniszterelnök hozzátette: a béke alacsonyabb árakat és gyorsabb gazdasági növekedést hozna, míg az orosz energiahordozókról való leválasztás „tönkretenné az országot”. Mint fogalmazott, „nem mi finanszírozzuk a háborút”, hiszen a magyar vásárlás elenyésző az orosz energiakivitelben, mégis Brüsszel Magyarországot sújtaná a szankciókkal.
Egészen egyszerűen ki akarnak szúrni velünk. Nem fogjuk hagyni
– hangsúlyozta. Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország továbbra is elutasítja Ukrajna uniós tagságát, mivel „a tagság azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a pénzünket pedig kiviszik Ukrajnába. Stratégiai partnerség lehet, tagság nem” – írta.
Üzenetét a következő szavakkal zárta:
Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!
– majd a miniszterelnök hozzátette: „még 166 nap.”
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
