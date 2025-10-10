Történt ugyanis, hogy október 3-án le kellett mondania Ignotas Adomavicius litván kulturális miniszternek. Az őt jelölő – egyébként Patrióta-tagjelölt –Nemunas Hajnala párt kultúrharcot hirdetett a vilniusi elittel szemben, írja az elemzés.
Vilniusban sincs megállás a dilivonaton
Ha Litvániában szembe helyezkedsz a vilniusi kultúrelittel, el mered távolíttatni az ukrán zászlókat a litván (!) Kulturális Minisztérium épületéről és még korruptnak is mered nevezni a Zelenszkij-kormányzatot, akkor neked annyi. Ahogy az történt a litván kulturális miniszterrel is, írja a Látószögblogon megjelent elemzésében Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója
Remigijus Zemaitaitis pártelnök véleménye szerint ugyanis a fővárosi kultúrintézmények túlnyomó többsége globalista, kozmopolita és liberális értékeket közvetít (mily’ meglepő), emiatt jelentős változásokat helyezett kilátásba a kultúra területén.
Adomavicius a szeptember 25-i hivatalba lépését követően szeretett volna változtatni: az állami kulturális források jelentős részét a vilniusi belvárosi intézményektől átcsoportosította volna a vidéki kulturális intézményekhez. Meglátása szerint így kiegyensúlyozottabbá válhatott a helyzet, és a helyi, hazafias, hagyományelvű értékrendet képviselő intézmények ezáltal jobban tudtak volna versenyezni a fővárosi intézményekkel. Ez persze egzisztenciális veszélybe sodorta volna a párt által balosnak és Sorosistának tartott intézményeket és azok vezetőit. Judit Akromiené, a párttal szemben tüntető Nem Kormányzati Szervezetek Oktatási Hálózatának igazgatója úgy fogalmazott, hogy ez „egy egyenes irány a magyar úton”.
Ebben sincs semmi meglepő, hiszen a Hálózat elsőszámú tagszervezetét közvetlenül a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok hozta létre, ahogy a minisztert folyamatosan támadó Laisvés TV-t is Sorosék finanszírozták.
Itt persze nem álltak meg, és egész pályás letámadást intéztek az állami vezetőkkel szemben. A vilniusi könyvvásár lemondta a miniszterelnök nyitóbeszédét, a Litvániában népszerű Knygos könyvesbolt pedig a minisztert kinevező Gitanas Nausėda litván elnök önéletrajzi könyvét „NEM AJÁNLJUK” matricákkal ragasztotta le. Az elnök támogatását visszamondta a SCANORAMA Filmfesztivál, illetve az elnöki hivatallal felmondta az együttműködést a Kosmos színház.
Vilniusban az ukránellenesség kizáró ok
Adomavicius lemondásában jelentős szerepet játszott, hogy ukránellenességgel vádolták meg a minisztert, miután eltávolíttatta az ukrán zászlókat a Kulturális Minisztérium épületéről. Emellett a Lrytas-nak adott interjújában korrupcióval vádolta a Zelenszkij-kormányzatot.
Arra a kérdésre, hogy „Kié a Krím?”, a miniszter kitérő választ adott, mondván ez „provokatív kérdés.” Amikor a miniszterelnököt szembesítették ezekkel a kijelentésekkel, akkor azt mondta, hogy ezek számára „teljesen elfogadhatatlanok”, és amennyiben nem mond le magától a miniszter, úgy ő fogja eltávolítani a kormányból. Ennek elébe menve Adomavicius magától lemondott.
Családom védelme és az egész közösség tiszteletben tartása érdekében, hogy ne zavarjam a kormány munkáját, lemondok
– mondta Adomavicius újságíróknak a litván parlamentben, a Seimasban.
A tüntetések a miniszteri lemondást követően sem csitultak. Az új követelés, hogy vegyék el a párttól a tárcát. Jelenleg pedig még nyitott a kérdés, hogy az új minisztert a Nemunas Hajnala fogja-e jelölni, avagy tárcacserét fognak végrehajtani egymás között a kormánykoalíciós pártok.
Borítókép: Ignotas Adomavicius lemondott litván kulturális miniszter (Forrás: LRT)
