Ítélet született a Wagner-csoport londoni gyújtogatásának ügyében

Dylan Earlt, a gyújtogatást elkövető hattagú csoport vezetőjét, aki korábban kábítószer-kereskedelem miatt is összeütközésbe került az igazságszolgáltatással, a londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – pénteken 23 évi szabadságvesztésre ítélte. Ebből Earlnek legalább 17 évet rács mögött, a fennmaradó időt feltételesen házi őrizetben, rendőri felügyelet alatt kell töltenie.

Jake Reeves, a másodrendű vádlott 12 évi,

négy további társuk 8 és 10 év közötti börtönbüntetéseket kapott.

A vádpontok között a gyújtogatás mellett kémkedés és terrorcselekmény elkövetése is szerepelt.

Wagner Group minions jailed for Russian-ordered arson attack on Leyton warehousehttps://t.co/dankavFkAD pic.twitter.com/ZBDfOyXPqp — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) October 24, 2025

A Wagner-csoportot a brit hatóságok terrorszervezetként tartják nyilván

A tárgyaláson elhangzott, hogy „az orosz állam nevében tevékenykedő” Wagner-csoport – amelyet a brit hatóságok hivatalosan terrorszervezetként tartanak nyilván – Earlt bízta meg a londoni ukrán raktárkomplexum felgyújtásával. Reevest Earl toborozta a megbízás végrehajtására, a másik négy tettestársat pedig Reeves vonta be a bűncselekménybe.