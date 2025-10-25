Ítélet született a Wagner-csoport londoni gyújtogatásának ügyében

A tűz a kelet-londoni Leyton városrészben működő raktárépületben tört ki. A létesítményből, amelyet két ukrán állampolgárságú magánszemély üzemeltet, humanitárius segélyeket és a Starlink amerikai műholdas internetszolgáltató hálózat használatához szükséges berendezéseket szállítottak Ukrajnába. A lángokat csak hatvan tűzoltó tudta eloltani többórás munkával. Az elkövetők a Wagner zsoldoscsoport megbízásából tevékenykedtek.
A tűz szakértői becslések szerint 1,3 millió font (több mint 580 millió forint) kárt okozott a raktárkomplexumban.