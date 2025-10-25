wagner-csoportfegyveres csoportbíróságLondonítéletraktárkomplexum

Ítélet született a Wagner-csoport londoni gyújtogatásának ügyében

Hosszú börtönbüntetésekre ítéltek pénteken Londonban hat embert, akik az orosz Wagner zsoldoscsoport megbízásából tavaly márciusban felgyújtottak egy ukrán tulajdonú raktárkomplexumot. A gyújtogatás több millió font kárt okozott, és az ügy a brit hatóságok szerint a külföldi államok által szervezett törvénysértő akciók súlyos következményeit példázza.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 1:02
A Wagner-csoport állt a londoni incidens mögött Forrás: AFP
A tűz a kelet-londoni Leyton városrészben működő raktárépületben tört ki. A létesítményből, amelyet két ukrán állampolgárságú magánszemély üzemeltet, humanitárius segélyeket és a Starlink amerikai műholdas internetszolgáltató hálózat használatához szükséges berendezéseket szállítottak Ukrajnába. A lángokat csak hatvan tűzoltó tudta eloltani többórás munkával. Az elkövetők a Wagner zsoldoscsoport megbízásából tevékenykedtek.

Az orosz Wagner zsoldoscsoport megbízásából tavaly márciusban felgyújtottak egy ukrán tulajdonú raktárkomplexumot
Az orosz Wagner zsoldoscsoport megbízásából tavaly márciusban felgyújtottak egy ukrán tulajdonú raktárkomplexumot (Fotó: AFP)

A tűz szakértői becslések szerint 1,3 millió font (több mint 580 millió forint) kárt okozott a raktárkomplexumban.

 

Dylan Earlt, a gyújtogatást elkövető hattagú csoport vezetőjét, aki korábban kábítószer-kereskedelem miatt is összeütközésbe került az igazságszolgáltatással, a londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – pénteken 23 évi szabadságvesztésre ítélte. Ebből Earlnek legalább 17 évet rács mögött, a fennmaradó időt feltételesen házi őrizetben, rendőri felügyelet alatt kell töltenie.

  • Jake Reeves, a másodrendű vádlott 12 évi, 
  • négy további társuk 8 és 10 év közötti börtönbüntetéseket kapott. 

A vádpontok között a gyújtogatás mellett kémkedés és terrorcselekmény elkövetése is szerepelt.

A Wagner-csoportot a brit hatóságok terrorszervezetként tartják nyilván 

A tárgyaláson elhangzott, hogy „az orosz állam nevében tevékenykedő” Wagner-csoport – amelyet a brit hatóságok hivatalosan terrorszervezetként tartanak nyilván – Earlt bízta meg a londoni ukrán raktárkomplexum felgyújtásával. Reevest Earl toborozta a megbízás végrehajtására, a másik négy tettestársat pedig Reeves vonta be a bűncselekménybe.

A társaság megbízást kapott arra is, hogy gyújtson fel London belvárosában egy éttermet, amely egy milliárdos orosz ellenzéki nagyvállalkozó, Jevgenyij Csicsvarkin tulajdonában van.

A feladatok között szerepelt Csicsvarkin elrablása is. A vád képviselője a tárgyaláson elmondta, hogy a raktár felgyújtásáért az elsőrendű vádlott, Dylan Earl 9 ezer fontot (négymillió forintot) kapott volna megbízóitól, de végül ennél kevesebbet fizettek neki, mivel a kijelölt időpontnál előbb és nem teljesen a megbízásban szereplő feltételeknek megfelelően hajtotta végre a gyújtogatást.

Az ügyben az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága – Counter Terrorism Policing London, CTPL – végezte a vizsgálatot. Dominic Murphy, a CTPL főparancsnoka minapi nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

Bárki, akit egy külföldi ország nagy-britanniai törvényellenes cselekedetek végrehajtására próbál rávenni, kétszer is gondolja meg, hogy mit csinál, mivel az ilyen bűncselekmények elkövetői elmarasztaló bírósági ítélet esetén nagyon súlyos büntetőjogi következményekkel számolhatnak.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezetője a múlt héten tartott éves helyzetértékelésében azt mondta: a szolgálat immár rutinszerűen derít fel olyan eseteket, amelyekben külföldi államok szabotázsakciókra, gyújtogatásokra vagy fizikai erőszakcselekmények végrehajtására próbálnak elkövetőket találni Nagy-Britanniában.

Borítókép: A Wagner-csoport állt a londoni incidens mögött (Fotó: AFP)

