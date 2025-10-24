UkrajnaOroszországorosz-ukrán háborúkézigránát

Felrobbantotta magát egy férfi egy ukrajnai vasútállomáson, meghalt négy ember

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette –közölte az ukrán határőrszolgálat.

2025. 10. 24. 19:47
Illusztráció Fotó: Quentin De Groeve Forrás: Hans Lucas/AFP
A közlemény szerint tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. A három női áldozat 29, 58, illetve 82 éves volt.

Orosz-ukrán háború – képünk illusztráció
Orosz–ukrán háború – képünk illusztráció (Fotó: ED JONES / AFP)

A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A közlemény nem említett semmilyen, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos összefüggést.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát. Az ukrán katonai felderítő szolgálat (HUR) közzétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint az orosz hadsereg oldalán harcoló kolumbiai állampolgárok láthatók, és az egyik spanyolul kiadja a parancsot a többieknek, hogy válogatás nélkül lőjenek még „nőkre és gyerekekre” is.

A felvételen hallható, amint az egyik fegyveres kijelenti: 

Ha esik, ha köd van vagy sötét, és nem lehet azonosítani őket, akkor semmisítsetek meg minden ellenséget: motorkerékpáron, kerékpáron, nőket és gyerekeket is.

 A HUR szerint ezek a kolumbiaiak az orosz hadsereg 30. önálló gépesített dandárja mellett harcolnak. Kijev már folytatja a vizsgálatot az ügyben, amelyben állításuk szerint ez az egység már több polgári személyt agyonlőtt a kelet-ukrajnai Donyeck megye Pokrovszk városának közelében. Mind Ukrajna, mind Oroszország vett fel zsoldosokat számos országból, közöttük kolumbiaiak ezreit, akik a háborúban harcolnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Quentin De Groeve Forrás: Hans Lucas/AFP)

