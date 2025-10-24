Felrobbantotta magát egy férfi egy ukrajnai vasútállomáson, meghalt négy ember

A közlemény szerint tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. A három női áldozat 29, 58, illetve 82 éves volt.

Orosz–ukrán háború – képünk illusztráció (Fotó: ED JONES / AFP)

A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A közlemény nem említett semmilyen, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos összefüggést.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát. Az ukrán katonai felderítő szolgálat (HUR) közzétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint az orosz hadsereg oldalán harcoló kolumbiai állampolgárok láthatók, és az egyik spanyolul kiadja a parancsot a többieknek, hogy válogatás nélkül lőjenek még „nőkre és gyerekekre” is.