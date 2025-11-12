Drámai felvételeken a lezuhant török katonai repülő, sokan meghaltak

Húsz katona vesztette életét kedden, amikor egy török katonai repülőgép lezuhant Georgiában. Törökország védelmi minisztériuma szerdán közölte, a szakértők továbbra is vizsgálják, mi okozhatta a NATO-tagország teherszállító gépének balesetét – hívta fel a figyelmet a Reuters hírügynökség. A C–130-as repülőgép Azerbajdzsánból indult Törökország felé, amikor út közben Georgia területén a földbe csapódott.

Bár a török és georgiai hatóságok szerdán hajnalban megkezdték a helyszíni vizsgálatokat a Kakheti régió Sighnaghi településén,

egyelőre nincs magyarázat Törökország 2020 óta legsúlyosabb katonai balesetére.

A helyszínről származó első képeken összeroncsolódott fémdarabok láthatók egy füves domboldalon, míg a közösségi médiában terjedő, hitelesítetlen videókon az látható, ahogy a repülőgép a levegőben darabokra szakad, majd pörögve zuhan a földre.

A török védelmi minisztérium szerdán közzétette a balesetben elhunyt húsz katona névsorát.

Azerbajdzsán és Georgia vezetői, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára is részvétüket fejezték ki. Tom Barrack, az Egyesült Államok törökországi nagykövete szintén kinyilvánította országa szolidaritását a tragédia után.

Yasar Güler török védelmi miniszter kedden egyeztetett georgiai és azeri kollégáival, valamint Azerbajdzsán vezérkari főnökével a keresési és mentési műveletekről.

Az amerikai Lockheed Martin – amely a világszerte a légierők által széles körben használt C–130 Hercules repülőgépet gyártja – szintén részvétét fejezte ki, és közölte, hogy

minden lehetséges módon támogatni fogja Törökországot a vizsgálat során.

A C–130 Hercules egy többcélú, teherszállításra, csapatszállításra és felszerelés szállítására alkalmas repülőgép. A négyhajtóműves, turbólégcsavaros katonai szállítógép képes alkalmatlan – előkészítetlen – kifutópályákról is fel- és leszállni.

Sokoldalú törzsszerkezete lehetővé tette, hogy más célokra is átalakítsák, többek között csapásmérő repülőgépként, valamint légi deszant és felderítő műveletekhez. Napjainkban a világ számos hadseregének egyik fő taktikai szállító repülőgépeként tartják számon.