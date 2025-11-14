katasztrófaföldcsuszamlásIndonézia

Megindult a föld, olyan ítéletidő pusztított, rengeteg embert még mindig nem találnak + videó

Heves esőzések miatt három falut temetett maga alá a földcsuszamlás Jáva szigetén, Indonéziában. A mentőcsapatok eddig 23 embert hoztak ki élve, két személyt holtan találtak, és 21 eltűntet továbbra is keresnek.

Indonéziában két ember meghalt, legalább 21-en eltűntek, miután heves esőzések földcsuszamlást okoztak Jáva szigetén – közölte egy katasztrófavédelmi tisztviselő.

Rescuers search for survivors after a landslide buried some houses in Cibeunying village, Cilacap regency, Central Java, on November 14, 2025.
Mentőalakulatok keresnek túlélőket. Fotó: AFP/Bakhtiar Rahman

A földcsuszamlás három falut érintett a közép-jávai Cilacap körzetben, ahol házakat rongált meg és temetett maga alá. A part menti Cilacap körzet a fővárostól, Jakartától négyszáz kilométerre található. Abdul Muhari, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szóvivője elmondta, hogy péntek reggel 

a kutatócsapat 23 embert mentett ki élve, két embert holtan találtak, 21 embert pedig még mindig keresnek.

Az eltűnt áldozatok felkutatására keresési és mentési műveletek folynak – tette hozzá Muhari, megjegyezve, hogy a bizonytalan talajviszonyok akadályozzák a mentési munkálatokat. Az indonéz meteorológiai szolgálat a hét elején extrém időjárási körülményekre figyelmeztetve riasztást adott ki. 

A tájékoztatás szerint a szigetcsoport több régiójában is nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani a következő hetekben, ami katasztrófákat okozhat.

Indonézia az esős évszakban, általában novembertől áprilisig árvizeknek és földcsuszamlásoknak van kitéve. Az indonéziai Pápua tartományban november elején a villámárvizek legalább 15 ember életét követelték, nyolc ember pedig eltűnt. Szeptemberben 18 ember halt meg a Bali szigetét sújtó árvizekben.

 

Borítókép: Indonéziában sokan eltűntek egy földcsuszamlásban Jáva szigetén (Fotó: AFP)

 

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

