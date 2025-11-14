Elfajult az autós üldözés, gyalogosok közé hajtott a tampai ámokfutó + videó

Tragikus baleset történt november 8-án hajnalban a floridai Tampában, amikor egy rendőrség elől menekülő, nagy sebességgel haladó autó a járókelők közé rohant, majd egy üzletnek csapódott. Négyen meghaltak, tizenegyen megsérültek – számolt be a People a helyi rendőrségre hivatkozva.

Illusztráció. Fotó: AFP/Kyle Mazza

Azóta kiderült, hogy a sérültek között van a 17 áldozatot követelt 2018-as parklandi iskolai mészárlás két túlélője, Connor és Brandon Dietrich.

A GoFundMe-oldalon indított gyűjtés szerint

Connor válságos állapotban van, több súlyos sérüléssel, köztük koponyatöréssel és csonttörésekkel.

Testvére, Brandon könnyebben sérült meg, de a történtek lelkileg megviselték.

Édesapjuk, Bob Dietrich a helyi hírcsatornának elmondta: a fiúk egy barátjukkal ültek egy kinti asztalnál, amikor az autó beléjük rohant. Brandon a falhoz szorult, de ki tudta szabadítani magát, és azonnal a testvére segítségére sietett.

A rendőrség a 22 éves Silas Sampsont őrizetbe vette, aki a hatóságok elől menekülve nagy sebességgel száguldott, elvesztette uralmát az autó felett, és a gyalogosok közé csapódott.

Sampsont négy rendbeli gondatlan emberöléssel és több súlyos közlekedési bűncselekménnyel vádolják.

A tampai gázolásról felvétel is készült.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Chandan Khanna)