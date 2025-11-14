Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Elfajult az autós üldözés, gyalogosok közé hajtott a tampai ámokfutó + videó

Négy ember meghalt, közel egy tucat megsérült, amikor egy, a hatóságok elől menekülő sofőr az autójával a gyalogosok közé hajtott a floridai Tampában. A sérültek között van a parklandi iskolai lövöldözés két túlélője, Connor és Brandon Dietrich is.

2025. 11. 14. 13:22
Tragikus baleset történt november 8-án hajnalban a floridai Tampában, amikor egy rendőrség elől menekülő, nagy sebességgel haladó autó a járókelők közé rohant, majd egy üzletnek csapódott. Négyen meghaltak, tizenegyen megsérültek – számolt be a People a helyi rendőrségre hivatkozva.

NEW YORK, UNITED STATES - APRIL 27: The FDNY and multiple Emergency Service Unit officers from the NYPD are at the scene where an NYPD police officer wounded after being grazed by a bullet during a shooting on 31st Road and 21st Street in Astoria, Queens, New York, United States on April 27, 2025. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP/Kyle Mazza

Azóta kiderült, hogy a sérültek között van a 17 áldozatot követelt 2018-as parklandi iskolai mészárlás két túlélője, Connor és Brandon Dietrich.

A GoFundMe-oldalon indított gyűjtés szerint 

Connor válságos állapotban van, több súlyos sérüléssel, köztük koponyatöréssel és csonttörésekkel.

Testvére, Brandon könnyebben sérült meg, de a történtek lelkileg megviselték.

Édesapjuk, Bob Dietrich a helyi hírcsatornának elmondta: a fiúk egy barátjukkal ültek egy kinti asztalnál, amikor az autó beléjük rohant. Brandon a falhoz szorult, de ki tudta szabadítani magát, és azonnal a testvére segítségére sietett.

A rendőrség a 22 éves Silas Sampsont őrizetbe vette, aki a hatóságok elől menekülve nagy sebességgel száguldott, elvesztette uralmát az autó felett, és a gyalogosok közé csapódott.

 Sampsont négy rendbeli gondatlan emberöléssel és több súlyos közlekedési bűncselekménnyel vádolják.

A tampai gázolásról felvétel is készült.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

