Horvátországkisrepülőgépbaleset

Lezuhant egy repülőgép Magyarország szomszédjában

Egy török tulajdonú kisrepülőgép zuhant le Horvátországban. A balesetben a pilóta életét veszítette, a jelentések szerint a baleset idején egy hasonló kisgép járt a közelben, arról értesítették a hatóságokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 10:03
Fotó: PHILIPPE LOPEZ Forrás: AFP
Lezuhant egy török tulajdonú, Air Traktor AT–802 típusú kisrepülőgép a horvátországi Krivi Put közelében, Senj térségében. A balesetben a pilóta életét vesztette – közölte a horvát polgári védelem főigazgatósága.

A balesetben meghalt a pilóta
A balesetben meghalt a pilóta. Fotó: AFP

A közlés szerint a gép a Rijeka–Zágráb–Rijeka útvonalon körrepülést végzett, és közben eltűnt a radarernyőkről. A horvát légiforgalmi irányítás 16.53-kor jelezte az eltűnését, majd a Lika-Zengg megyei rendőrség 17.10 körül kapott riasztást arról, hogy a gép lezuhant és kigyulladt. A helyszínre kivonult a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és a gospici hegyimentő-szolgálat (HGSS).

Petar Prpic, a HGSS szóvivője elmondta: – Húsz emberünk négy járművel dolgozik a helyszínen. Annyit tudunk megerősíteni, hogy egy török Air Traktorról van szó.

A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a mentőegységek 18 óra körül jutottak el a roncsig, amely még akkor is lángolt. A jelentések szerint a gép lezuhanása előtt a közelében járt egy másik, azonos típusú repülő, amely azonosította a baleset helyszínét és leadta a riasztást. Nem hivatalos információk szerint a lezuhant gépen csak a pilóta volt.

 

Borítókép: Egy Air Traktor AT–802 típusú kisrepülőgép (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

