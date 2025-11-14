Lezuhant egy repülőgép Magyarország szomszédjában

Petar Prpic, a HGSS szóvivője elmondta: – Húsz emberünk négy járművel dolgozik a helyszínen. Annyit tudunk megerősíteni, hogy egy török Air Traktorról van szó.

A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a mentőegységek 18 óra körül jutottak el a roncsig, amely még akkor is lángolt. A jelentések szerint a gép lezuhanása előtt a közelében járt egy másik, azonos típusú repülő, amely azonosította a baleset helyszínét és leadta a riasztást. Nem hivatalos információk szerint a lezuhant gépen csak a pilóta volt.

Borítókép: Egy Air Traktor AT–802 típusú kisrepülőgép (Fotó: AFP)