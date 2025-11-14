Lezuhant egy repülőgép Magyarország szomszédjában

Lezuhant egy török tulajdonú, Air Traktor AT–802 típusú kisrepülőgép a horvátországi Krivi Put közelében, Senj térségében. A balesetben a pilóta életét vesztette – közölte a horvát polgári védelem főigazgatósága.
A közlés szerint a gép a Rijeka–Zágráb–Rijeka útvonalon körrepülést végzett, és közben eltűnt a radarernyőkről. A horvát légiforgalmi irányítás 16.53-kor jelezte az eltűnését, majd a Lika-Zengg megyei rendőrség 17.10 körül kapott riasztást arról, hogy a gép lezuhant és kigyulladt. A helyszínre kivonult a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és a gospici hegyimentő-szolgálat (HGSS).