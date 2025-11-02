Macron hatalmas pofont kapott

Macron ezzel eléri elődje, Francois Hollande által 2016-ban elért történelmi mélypontot – írja az Origó.

Macron népszerűsége történelmi mélyponton (Fotó: AFP)

A Verian Group 1000 válaszadó körében végzett és a Le Figaro magazinban publikált felmérése öt százalékpontos csökkenést jelent a szeptemberi, már amúgy is siralmas 16 százalékhoz képest.

Hollande, Macron egykori mentora, 2016 végén érte el ezt a mélypontot, miután Franciaországban súlyos munkanélküliség és biztonsági problémák merültek fel. Ez végül arra késztette, hogy lemondjon az újraválasztásról – emlékeztet a Brussels Signal hírportál.

Az elnök támogatottságának csökkenése a különböző demográfiai csoportokban is megfigyelhető:

a 65 év felettiek körében – ami hagyományosan Macron egyik erőssége – meredeken, 11 százalékponttal csökkent a népszerűsége, a nyugdíjasok körében pedig kilenc százalékponttal.

A jobboldali szimpatizánsok 94 százaléka negatívan ért6ékeli, a baloldali szavazók pedig mindössze 11 százalékkal támogatják.

Más közvélemény-kutatások hasonlóan komor képet festenek.

Egy Ipsos-felmérés, amely a hónap elején készült, 19 százalékra becsülte Macron támogatottságát, míg az Odoxa hónap közepén közzétett adatai szerint mindössze 20 százalék tartja őt „jó elnöknek”, ami még mindig meghaladja Hollande 2014-es 13 százalékos mélypontját. Egy október eleji Elabe-felmérés pedig 14 százalékon mutatta az eredményét.

Sébastien Lecornu miniszterelnök jobban teljesít, hat százalékponttal 25 százalékra növelte népszerűségét az érzékelt stabilitásnak köszönhetően, miután túlélte a többszöri bizalmatlansági indítványokat.