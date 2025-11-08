Orbán ViktorDonald TrumpDeák Dániel

A magyar delegáció már hazafelé tart

Deák Dániel a Wizz Air gép fedélzetéről üzent a baloldali sajtónak. „Mielőtt a Telex már megint megírná, hogy VIP luxusgéppel indul haza Washingtonból a magyar delegáció, már előre szeretném cáfolni: ugyanaz a Wizz Air repülőgép várt minket, mint amelyikkel érkeztünk” – kezdte bejegyzését a szakértő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 15:22
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel már hazafelé jövet, a Wizz Air gép fedélzetéről üzent a baloldali sajtónak. A szakértő jelezte: ugyanaz a gép hozza a magyar delegációt, amivel mentek. 

Az Orbán Viktor vezette delegáció óriási sikert ért el
Az Orbán Viktor vezette delegáció óriási sikert ért el. Fotó: Getty Images North America/Roberto Schmidt

Bejegyzésében Deák Dániel kiemelte: „Mindenki nagyon boldog és mindenki úgy értékeli, hogy a vártnál jóval nagyobb sikert ért el az Orbán Viktor vezette delegáció.”

Deák Dániel hangsúlyozta, hogy a magyar kormányfő a magyar nemzeti érdeket képviselve hozott tető alá számos megállapodást, ami minden magyar számára pozitív fejlemény.

Ez annyira így van, hogy még a tiszás lapok és véleményformálók sem tudnak mást mondani, csak néhányan próbálkoznak az álhírterjesztéssel, de őket már nemigen veszik komolyan

 – fogalmazott bejegyzésében Deák Dániel. 

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.