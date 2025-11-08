A magyar delegáció már hazafelé tart

Deák Dániel már hazafelé jövet, a Wizz Air gép fedélzetéről üzent a baloldali sajtónak. A szakértő jelezte: ugyanaz a gép hozza a magyar delegációt, amivel mentek.

Az Orbán Viktor vezette delegáció óriási sikert ért el. Fotó: Getty Images North America/Roberto Schmidt

Bejegyzésében Deák Dániel kiemelte: „Mindenki nagyon boldog és mindenki úgy értékeli, hogy a vártnál jóval nagyobb sikert ért el az Orbán Viktor vezette delegáció.”

Deák Dániel hangsúlyozta, hogy a magyar kormányfő a magyar nemzeti érdeket képviselve hozott tető alá számos megállapodást, ami minden magyar számára pozitív fejlemény.

Ez annyira így van, hogy még a tiszás lapok és véleményformálók sem tudnak mást mondani, csak néhányan próbálkoznak az álhírterjesztéssel, de őket már nemigen veszik komolyan

– fogalmazott bejegyzésében Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)