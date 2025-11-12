Megtalálták a lezuhant török katonai repülő feketedobozát

Megtalálták a Georgiában kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó húsz katona közül 19-nek a holttestét, valamint a C–130-as repülőgép feketedobozát. Gela Geladze georgiai belügyminiszter elmondta: folyamatos kapcsolatban állnak és együttműködnek a török belügyminiszterrel. Létrehoztak egy nemzetközi nyomozócsoportot, amelyben török kollégák is részt vesznek. Ők egész éjjel a helyszínen voltak, és részt vettek a nyomozásban.

Fotó: MTI/AP/Zurab Cercvadze

A miniszter pontosította, hogy a repülőgép helyi idő szerint 14 órakor indult el Azerbajdzsánból, átlépte a georgiai határt, és öt kilométerrel távolabb lezuhant.

A georgiai fél információi szerint a repülőgép néhány perccel azután tűnt el a radarokról, hogy belépett az ország légterébe, anélkül, hogy vészjelzést adott volna.

A katonai szállító repülőgép Szignagi településen zuhant le. Az eset kapcsán a georgiai belügyminisztérium büntetőeljárást indított a légi közlekedés biztonsági vagy üzemeltetési szabályainak halált okozó megsértése miatt.

A mentők időközben megtalálták a gép feketedobozát – jelentette az NTV televíziós csatorna. A fekete dobozt Törökországba küldik kiértékelésre, ami segíteni fog a baleset kivizsgálásában – közölte a televíziós társaság tudósítója a kutatás helyszínéről. A csatorna adatai szerint a helyszínen mintegy negyven török szakértő dolgozik, és katonák is jelen vannak.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a repülőgép Törökországba tartott, a Kayseri városában található légibázisra. Azonban Törökország 2020 óta legsúlyosabb katonai balesetére egyelőre nincs magyarázat.