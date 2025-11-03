Kínaatomcsend egyezményEgyesült Államokgazdasági együttműködés

Nukleáris feszültség a szuperhatalmak között, ebből baj lesz

Peking visszautasította az Egyesült Államok vádját, miszerint Kína titokban nukleáris kísérleteket folytatna. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként és felelős nukleáris fegyverrel rendelkező államként Kína mindig is a békés fejlődés útját követte – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:46
Interkontinentális ballisztikus rakéta kilövése Fotó: CLAYTON WEAR Forrás: US AIR FORCE
Mao szerint Kína kész a nemzetközi közösséggel együttműködve betartani az atomcsendegyezményt (CTBT), valamint megvédeni a nemzetközi nukleáris leszerelési és non-proliferációs rendszert.

Kína tagadja az amerikai vádat, hogy titokban nukleáris teszteket végezne (Fotó: JOHANNES NEUDECKER / DPA)
A szóvivő hozzátette: 

Kína reméli, hogy az Egyesült Államok is tényleges lépésekkel teljesíti az egyezményből fakadó kötelezettségeit, és betartja a nukleáris kísérletek felfüggesztésére tett ígéretét, ezzel is hozzájárulva a globális stratégiai egyensúly és stabilitás megőrzéséhez.

Mao Ning a sajtótájékoztatón reagált Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter előző napi kijelentésére is, miszerint Washington további vámokat vethet ki Kínára, ha Peking továbbra is akadályozza a ritkaföldfémek exportját.

A szóvivő elmondta: 

a kínai illetékes hatóságok már többször ismertették álláspontjukat a ritkaföldfémexport ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a Kuala Lumpurban lezajlott kínai–amerikai gazdasági tárgyalások eredményei is azt mutatják, hogy a párbeszéd és az együttműködés a helyes út, míg a fenyegetések és a nyomásgyakorlás nem segítik a problémák megoldását.

Mao hozzátette: a legfontosabb feladat jelenleg az, hogy a felek komolyan végrehajtsák a két államfő Puszanban tartott találkozóján elért fontos megállapodásokat, és ezzel több stabilitást vigyenek a kínai–amerikai gazdasági együttműködésbe, valamint a világgazdaság egészébe.

Borítókép: Interkontinentális ballisztikus rakéta kilövése (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

