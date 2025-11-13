Orbán ViktorUkrajnaminiszterelnök

Orbán Viktor: Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a legújabb ukrán korrupciós botrányra. Mint Orbán Viktor fogalmazott: ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fő
Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közzétett képen Orbán Viktor miniszterelnök és Mario Kunasek, az ausztriai Stájerország tartományfőnöke, az FPÖ szövetségi alelnöke (háttal, j) tárgyal a karmelita kolostorban 2025. november 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség.

Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról – húzta alá a kormányfő.

És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Ukrajnát újabb súlyos korrupciós botrány rázza meg. A Zelenszkij elnök egykori üzlettársa, Timur Mindics vezette bűnszervezet több száz millió dollár kenőpénzt szedhetett az Energoatom szerződéseiből.

