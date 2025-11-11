A NOB elnöke, Kirsty Coventry megígérte, hogy bevezeti ezt az intézkedést, és munkacsoportot állított fel a női sport védelmére.
Kemény lépésre készül a transzneműekkel szemben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság újabb lépést tett afelé, hogy minden sportágban általános tilalmat vezessen be a transznemű nők részvételére a női kategóriákban.
A NOB közleményében azt hangsúlyozta, hogy a felülvizsgálat „tovább folytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, és még nincs végleges döntés”. Ám orvosi vezetőjük előadása után források a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy
a tilalmat nagy valószínűséggel 2026-ban bevezetik.
Az olyan sportolókkal kapcsolatban, akiknél a nemi fejlődésben különbségek (DSD) állnak fenn, egyelőre kevésbé egyértelmű, hogy hasonló irányú változás várható-e.
A múlt héten a NOB orvosi és tudományos igazgatója, Jane Thornton tájékoztatta a tagokat, miközben a szervezet a lehetséges új szabályozás részletein dolgozik.
Elsőként a The Times számolt be arról, hogy Thornton ismertette a tudományos átvilágítás első eredményeit, amelyek szerint a férfiként született sportolók a tesztoszteronszint csökkentése után is megtartanak fiziológiai előnyöket, ez pedig tovább erősítette az új szabályozással kapcsolatos várakozásokat.
A BBC Sport úgy értesült, hogy az általános tilalom a 2026-os téli olimpia előtt valószínűleg nem lép életbe, de elképzelhető, hogy már a 2028-as Los Angeles-i játékok előtt bevezethetik.
Márciusban Coventry – egykori úszó, kétszeres olimpiai bajnok – a BBC Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a NOB-nak „vezető szerepet” kell vállalnia ebben a vitában, ami egyértelműen egy jelentős szemléletváltásra utal.
A NOB korábban az egyes sportágak nemzetközi szövetségeire bízta a nemi jogosultsági szabályok meghatározását, nem alkalmazott egységes modellt, és sok helyen továbbra is engedték a transznemű nők részvételét a női kategóriákban, ha megfelelően csökkentették tesztoszteronszintjüket.
További Külföld híreink
Megválasztása után Coventry azt mondta, hogy a szakértőkből és nemzetközi szövetségi képviselőkből álló munkacsoport „biztosítani fogja a közös álláspont kialakítását”.
Azt is hozzátette, hogy a NOB tagjai „elsöprő támogatást” mutattak a női kategória védelme mellett.
Az év elején a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke kijelentette, hogy ellenzi a „mindenre kiterjedő, egységes megoldásokat” a transznemű sportolókra vonatkozó szabályokban.
Transznemű sportolók a sportban
Az elmúlt években egyre több sportági szövetség tiltotta el azokat a férfi sportolókat, akik már átestek a pubertás koron, az elit női versenyektől - elsősorban a tisztesség és a biztonság érdekében. Ilyen például a World Aquatics és a World Athletics is.
További Külföld híreink
Ezeket a döntéseket transzjogi aktivisták hevesen bírálják, szerintük sérthetik az emberi jogokat, és azt hangsúlyozzák, hogy az inklúziót kellene előtérbe helyezni.
Idén Donald Trump amerikai elnök olyan elnöki rendeletet írt alá, amely megakadályozza, hogy transznemű nők női kategóriákban versenyezzenek.
Azt mondta, hogy a rendelet a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is vonatkozni fog, és megtagadja a vízumot azoktól a transznemű sportolóktól, akik az Egyesült Államokba utaznának, hogy részt vegyenek a játékokon.
Borítókép: Imane Helif transznemű sportoló (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló pere
A vádlott zavarosan beszélt, megbánást nem tanúsított.
Orbán Balázs: Az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről
Szent-Iványi István volt EP-képviselő szerint a Fehér Ház a magyar–amerikai csúcsot a legalacsonyabb szinten kezelte. Ott voltam – és ennek éppen az ellenkezője történt – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
Szélesedik a korrupciós botrány – Porosenko pártja kezdeményezte a kormány leváltását Ukrajnában
Sorozatos korrupciós botrányok Zelenszkij alatt.
Zelenszkij emberrablói nem állnak le, ismét a kárpátaljai diákokat vegzálják
Keddre is többen kaptak behívót, folytatódik a jogellenes eljárás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megkezdődött a magdeburgi karácsonyi gázoló pere
A vádlott zavarosan beszélt, megbánást nem tanúsított.
Orbán Balázs: Az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről
Szent-Iványi István volt EP-képviselő szerint a Fehér Ház a magyar–amerikai csúcsot a legalacsonyabb szinten kezelte. Ott voltam – és ennek éppen az ellenkezője történt – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
Szélesedik a korrupciós botrány – Porosenko pártja kezdeményezte a kormány leváltását Ukrajnában
Sorozatos korrupciós botrányok Zelenszkij alatt.
Zelenszkij emberrablói nem állnak le, ismét a kárpátaljai diákokat vegzálják
Keddre is többen kaptak behívót, folytatódik a jogellenes eljárás.