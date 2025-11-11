Kemény lépésre készül a transzneműekkel szemben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság újabb lépést tett afelé, hogy minden sportágban általános tilalmat vezessen be a transznemű nők részvételére a női kategóriákban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 10:05
Imane Khelif transznemű sportoló Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
A NOB elnöke, Kirsty Coventry megígérte, hogy bevezeti ezt az intézkedést, és munkacsoportot állított fel a női sport védelmére.

A NOB elnöke megígérte, hogy tilalmat vezet be a transznemű nők részvételére a női kategóriákban minden sportágban (Fotó: PATRICK MEINHARDT / AFP)
A NOB elnöke megígérte, hogy tilalmat vezet be a transznemű nők részvételére a női kategóriákban minden sportágban (Fotó: PATRICK MEINHARDT / AFP)

A NOB közleményében azt hangsúlyozta, hogy a felülvizsgálat „tovább folytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, és még nincs végleges döntés”. Ám orvosi vezetőjük előadása után források a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy 

a tilalmat nagy valószínűséggel 2026-ban bevezetik.

Az olyan sportolókkal kapcsolatban, akiknél a nemi fejlődésben különbségek (DSD) állnak fenn, egyelőre kevésbé egyértelmű, hogy hasonló irányú változás várható-e.

A múlt héten a NOB orvosi és tudományos igazgatója, Jane Thornton tájékoztatta a tagokat, miközben a szervezet a lehetséges új szabályozás részletein dolgozik.

Elsőként a The Times számolt be arról, hogy Thornton ismertette a tudományos átvilágítás első eredményeit, amelyek szerint a férfiként született sportolók a tesztoszteronszint csökkentése után is megtartanak fiziológiai előnyöket, ez pedig tovább erősítette az új szabályozással kapcsolatos várakozásokat.

A BBC Sport úgy értesült, hogy az általános tilalom a 2026-os téli olimpia előtt valószínűleg nem lép életbe, de elképzelhető, hogy már a 2028-as Los Angeles-i játékok előtt bevezethetik.

Márciusban Coventry – egykori úszó, kétszeres olimpiai bajnok – a BBC Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a NOB-nak „vezető szerepet” kell vállalnia ebben a vitában, ami egyértelműen egy jelentős szemléletváltásra utal.

A NOB korábban az egyes sportágak nemzetközi szövetségeire bízta a nemi jogosultsági szabályok meghatározását, nem alkalmazott egységes modellt, és sok helyen továbbra is engedték a transznemű nők részvételét a női kategóriákban, ha megfelelően csökkentették tesztoszteronszintjüket.

Megválasztása után Coventry azt mondta, hogy a szakértőkből és nemzetközi szövetségi képviselőkből álló munkacsoport „biztosítani fogja a közös álláspont kialakítását”.

Azt is hozzátette, hogy a NOB tagjai „elsöprő támogatást” mutattak a női kategória védelme mellett.

Az év elején a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke kijelentette, hogy ellenzi a „mindenre kiterjedő, egységes megoldásokat” a transznemű sportolókra vonatkozó szabályokban.

Transznemű sportolók a sportban

Az elmúlt években egyre több sportági szövetség tiltotta el azokat a férfi sportolókat, akik már átestek a pubertás koron, az elit női versenyektől - elsősorban a tisztesség és a biztonság érdekében. Ilyen például a World Aquatics és a World Athletics is.

Ezeket a döntéseket transzjogi aktivisták hevesen bírálják, szerintük sérthetik az emberi jogokat, és azt hangsúlyozzák, hogy az inklúziót kellene előtérbe helyezni.

Idén Donald Trump amerikai elnök olyan elnöki rendeletet írt alá, amely megakadályozza, hogy transznemű nők női kategóriákban versenyezzenek.

Azt mondta, hogy a rendelet a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is vonatkozni fog, és megtagadja a vízumot azoktól a transznemű sportolóktól, akik az Egyesült Államokba utaznának, hogy részt vegyenek a játékokon.

Borítókép: Imane Helif transznemű sportoló (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

