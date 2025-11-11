Kemény lépésre készül a transzneműekkel szemben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

A NOB közleményében azt hangsúlyozta, hogy a felülvizsgálat „tovább folytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, és még nincs végleges döntés”. Ám orvosi vezetőjük előadása után források a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy

a tilalmat nagy valószínűséggel 2026-ban bevezetik.

Az olyan sportolókkal kapcsolatban, akiknél a nemi fejlődésben különbségek (DSD) állnak fenn, egyelőre kevésbé egyértelmű, hogy hasonló irányú változás várható-e.

A múlt héten a NOB orvosi és tudományos igazgatója, Jane Thornton tájékoztatta a tagokat, miközben a szervezet a lehetséges új szabályozás részletein dolgozik.

Elsőként a The Times számolt be arról, hogy Thornton ismertette a tudományos átvilágítás első eredményeit, amelyek szerint a férfiként született sportolók a tesztoszteronszint csökkentése után is megtartanak fiziológiai előnyöket, ez pedig tovább erősítette az új szabályozással kapcsolatos várakozásokat.

A BBC Sport úgy értesült, hogy az általános tilalom a 2026-os téli olimpia előtt valószínűleg nem lép életbe, de elképzelhető, hogy már a 2028-as Los Angeles-i játékok előtt bevezethetik.

Márciusban Coventry – egykori úszó, kétszeres olimpiai bajnok – a BBC Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a NOB-nak „vezető szerepet” kell vállalnia ebben a vitában, ami egyértelműen egy jelentős szemléletváltásra utal.

A NOB korábban az egyes sportágak nemzetközi szövetségeire bízta a nemi jogosultsági szabályok meghatározását, nem alkalmazott egységes modellt, és sok helyen továbbra is engedték a transznemű nők részvételét a női kategóriákban, ha megfelelően csökkentették tesztoszteronszintjüket.