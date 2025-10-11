Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

Fehérneműre vetkőztek, így üzentek az aktivisták a transzsportolók miatt – videó

Három aktivista fehérneműre vetkőzött egy Maine állambeli iskolatanácsi ülésen, tiltakozásul a körzet azon szabálya ellen, amely engedélyezi, hogy transznemű sportolók női sportágakban versenyezzenek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 18:16
Pride felvonulás, London Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ Forrás: NurPhoto
A morális töltetű performansz, amelyet a helyi aktivista, Nick Blanchard szervezett a transzsportolók női sportágakban való részvétele ellen, Augusta városában zajlott le szerdán, az iskolaszék tagjai előtt – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök korábban aláírta azt a rendeletet, amely megtiltja a férfi transzsportolók részvételét női sportversenyeken (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Két nő és egy férfi lassan, szinte szertartásosan vetkőzött le az Augusta School Department ülésének végén, miközben Blanchard szenvedélyes beszédet mondott.

Most megmutatom önöknek, milyen kellemetlen ez a lányok számára

 – mondta Blanchard, miközben a nők levették a ruhájukat.

Kellemetlenül érzik magukat? Mert pontosan ezt érzik ezek a fiatal lányok, amikor egy fiú bemegy az öltözőjükbe, és elkezd levetkőzni előttük. Ezt érzik ezek a lányok minden alkalommal, amikor egy fiú a szemük előtt öltözik át.

A performansz vegyes reakciókat váltott ki az iskolaszék tagjaiból: egyesek felháborodtak, mások elfordították a tekintetüket, míg néhányan teljesen közömbösek maradtak.

Miután a tiltakozás helyi szinten vírusként terjedt, Blanchard elmondta, hogy több mint 150 ember kereste meg őt, támogatva az álláspontját a Title IX-szabályozással kapcsolatban – írta a Central Maine.

Az augustai iskolaszék végül megszavazta, hogy megtartja a jelenlegi szabályzatát, amely a Maine állami emberi jogi törvénynek felel meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy a diák sportolók azon csapatban vegyenek részt, amely megfelel a nemi identitásuknak

 – jelentette a WGME.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök 2025. február 6-án aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből. A rendelet célja – Trump hivatalos közlése szerint – az, hogy megvédje a nőket és lányokat attól, hogy igazságtalan versenyhelyzetbe kerüljenek olyan sportágakban, ahol transznemű egyének is indulhatnak.

A Fox News beszámolója szerint Maine-ben és Kaliforniában is több iskolakörzet határozatot fogadott el annak érdekében, hogy összhangban legyen Trump elnöki rendeletével – írja a New York Post.

Borítókép: Pride felvonulás, London (Fotó: AFP)

