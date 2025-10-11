Fehérneműre vetkőztek, így üzentek az aktivisták a transzsportolók miatt – videó

Miután a tiltakozás helyi szinten vírusként terjedt, Blanchard elmondta, hogy több mint 150 ember kereste meg őt, támogatva az álláspontját a Title IX-szabályozással kapcsolatban – írta a Central Maine.

Az augustai iskolaszék végül megszavazta, hogy megtartja a jelenlegi szabályzatát, amely a Maine állami emberi jogi törvénynek felel meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy a diák sportolók azon csapatban vegyenek részt, amely megfelel a nemi identitásuknak

– jelentette a WGME.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök 2025. február 6-án aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből. A rendelet célja – Trump hivatalos közlése szerint – az, hogy megvédje a nőket és lányokat attól, hogy igazságtalan versenyhelyzetbe kerüljenek olyan sportágakban, ahol transznemű egyének is indulhatnak.

A Fox News beszámolója szerint Maine-ben és Kaliforniában is több iskolakörzet határozatot fogadott el annak érdekében, hogy összhangban legyen Trump elnöki rendeletével – írja a New York Post.

Borítókép: Pride felvonulás, London (Fotó: AFP)