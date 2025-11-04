Trump nélkül nem jött volna létre a Sarm es-Sejk-i béke

Az Alapjogokért Központ harmadik alkalommal rendezte meg a Pro Israel Summit-et, amelyen nemzetközi szakértők egész sora tette tiszteletét. Ezek között a szakértők között volt, Frederick H. Fleitz hírszerzési és nemzetbiztonsági szakértő, az America First Policy Institute alelnöke is, aki lapunk kérdéseire is válaszolt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mint biztonságpolitikával foglalkozó szakértő, Fleitz hogyan látja a Sarm es-Sejk-i békét, a közel-keleti régió jövőjét és a magyar-amerikai kapcsolatok jelentőségét.

Trump nélkül Fleitz szerint ez a béke nem jöhetett volna létre

Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

„Szerintem a 20 pontos terv alapvetően csoda volt. Kihozták az összes élő túszt és tűzszünetet kötöttek. Senki sem gondolta, hogy ez lehetséges. Ez csak Trump elnök vezetésének volt köszönhető, aki kitartott az ENSZ, az európaiak és a nemzetközi elit nyomása ellenére, hogy lényegében Izraelt a háború leállítására kényszerítse anélkül, hogy a Hamász részéről engedmények születtek volna” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Fleitz.