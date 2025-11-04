Egyesült ÁllamokIzraelMagyarország

Trump nélkül nem jött volna létre a Sarm es-Sejk-i béke

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 04. 5:08

Idén is megrendezte az Alapjogokért Központ az International Pro Israel Summit-et. Az eseményen a Magyar Nemzetnek lehetősége volt Frederick H. Fleitz hírszerzési és nemzetbiztonsági szakértőt, az America First Policy Institute alelnökét kérdezni. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy hogyan látja a frissen megkötött békét a szakértő, valamint mit gondol a magyar-amerikai kapcsolatok jelentőségéről és a jövőbeni lépésekről a régióban.

Az Alapjogokért Központ harmadik alkalommal rendezte meg a Pro Israel Summit-et, amelyen nemzetközi szakértők egész sora tette tiszteletét. Ezek között a szakértők között volt, Frederick H. Fleitz hírszerzési és nemzetbiztonsági szakértő, az America First Policy Institute alelnöke is, aki lapunk kérdéseire is válaszolt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mint biztonságpolitikával foglalkozó szakértő, Fleitz hogyan látja a Sarm es-Sejk-i békét, a közel-keleti régió jövőjét és a magyar-amerikai kapcsolatok jelentőségét. 

Trump nélkül Fleitz szerint ez a béke nem jöhetett volna létre
Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

„Szerintem a 20 pontos terv alapvetően csoda volt. Kihozták az összes élő túszt és tűzszünetet kötöttek. Senki sem gondolta, hogy ez lehetséges. Ez csak Trump elnök vezetésének volt köszönhető, aki kitartott az ENSZ, az európaiak és a nemzetközi elit nyomása ellenére, hogy lényegében Izraelt a háború leállítására kényszerítse anélkül, hogy a Hamász részéről engedmények születtek volna” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Fleitz. 

A szakértő szerint Trump egyértelmű üzenetet küldött a  a Hamásznak, amikor megmondta, hogy ez az utolsó béketerv. 

Tehát az egyiptomi csúcstalálkozó nagyszerűsége az, hogy Egyiptom és az Egyesült Államok ki tudta bővíteni a 20 pontos béketerv mögött álló nemzetek koalícióját. Ez nagyobb nyomást gyakorol a Hamászra az együttműködés és a kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Ha a terrorszervezet ezt nem teszi meg, az USA egyértelművé tette, hogy támogatni fogja Izrael Gázába való visszatérését és a Hamász elpusztítását. Senki sem akarja ezt, de ez a Hamász utolsó esélye

– hangsúlyozta. 

Hazánk és az Egyesült Államok együttműködése kapcsán Fleitz hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban Magyarország nagyon fontos partner a béke szempontjából, ez pedig látszott is, hiszen a miniszterelnök jelenlétét az amerikaiak is észrevették Sarm es-Sejkben.

Ugyanakkor a Hamász és Izrael között húzódó konfliktus kapcsán kiemelte, hogy „olyan nyugat-európai nemzetekkel van dolgunk, amelyek valójában gyengíteni akarják a 20 pontos tervet”.

Szeretnék a Palesztin Hatóságot is bevonni a Gázai övezet irányításába. Úgy vélik, ezt most kellene megvalósítani, amíg a Hamász együttműködik – csakhogy ez nem része a jelenlegi megállapodásnak. Európa pedig nem tárgyalhatja újra, miután már a felek elfogadták. Egyszerűen túl törékeny ez a béke. Amerikának és Izraelnek szüksége van arra, hogy Magyarország részt vegyen az Európai Unió és a NATO találkozóin, és elmondja európai honfitársainak, hogy ez egy törékeny megállapodás. Ezt most nem lehet átdolgozni. Álljunk Izrael mellé, ne a Hamász mellé. 

– nyomatékosította Fleitz. 

Az amerikai szakember a régió jövőjét illetően moderáltan bizakodó volt, azonban véleménye szerint szignifikáns változásokra lenne szükség. 

„Remélem és imádkozom, hogy láthassuk a Hamász demilitarizálódását, fegyvereinek és Gáza feletti ellenőrzésének átadását a nemzetközi biztonsági erőknek. Remélem, hogy látni fogjuk az átmenetet egy békés Gázába, egy békés és stabil Gázába, amely nem fogja veszélyeztetni Izrael biztonságát” – mondta el. Ugyanakkor szerinte a palesztinoknak is fontos lenne megragadni a béke nyújtotta lehetőséget a deradikalizálódásra, ezzel megteremve egy későbbi független állam lehetőségét. 

Olyan társadalomra lesz szükségünk, amely békében akar élni Izraellel, nem pedig egy olyan társadalomra, amely gyermekkoruktól fogva arra tanítja népét, hogy zsidókat öljenek és elpusztítsák Izrael államot. Amíg így épül fel a palesztin társadalom, addig nem lesz palesztin állam. Remélem és imádkozom, hogy a palesztinok meglátják a stabilitás és a béke lehetőségét, és élnek is vele.

– hangsúlyozta Fleitz. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

