Szentkirályi Alexandra: Brüsszel tervezett lépése nyílt hadüzenettel érne fel

– A héten eldől, hogy Európa a háború vagy a béke felé tesz-e lépést. Brüsszel azt tervezi, hogy a nagyrészt Belgiumban tartott orosz devizatartalékra ráteszi a kezét és ebből finanszírozza a háborút. Ez a két ország közötti háborúba való nyílt beavatkozás – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint egy ilyen lépésnek beláthatatlan következményei lennének egész Európára, így ránk, Magyarországra nézve is.

Mit fog lépni Brüsszel? Fotó: AFP

– Csak hogy értsük a súlyát: amire most az orosz vagyon elvételével Brüsszelben készülnek, arra még a második világháború során sem került sor – emelte ki a kormánypárti politikus, majd hozzátette:

Ez a lépés nyílt hadüzenettel érne fel. Erről szól majd az egyik legfontosabb vita a csütörtöki EU csúcson. A magyar álláspont nem kérdés, ugyanaz, ami eddig is volt, mi a béke mellett állunk ki

– zárta Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra.