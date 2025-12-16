Szentkirályi Alexandrabrüsszeli tervbrüsszeli elitbrüsszeli politika

Szentkirályi Alexandra: Brüsszel tervezett lépése nyílt hadüzenettel érne fel

Brüsszel beavatkozásának beláthatatlan következményei lennének egész Európára, így ránk, Magyarországra nézve is.

Forrás: Facebook2025. 12. 16. 9:44
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A héten eldől, hogy Európa a háború vagy a béke felé tesz-e lépést. Brüsszel azt tervezi, hogy a nagyrészt Belgiumban tartott orosz devizatartalékra ráteszi a kezét és ebből finanszírozza a háborút. Ez a két ország közötti háborúba való nyílt beavatkozás – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint egy ilyen lépésnek beláthatatlan következményei lennének egész Európára, így ránk, Magyarországra nézve is.

Brüsszel újabb trükkel kerüli meg a tagállamokat
Mit fog lépni Brüsszel? Fotó: AFP

– Csak hogy értsük a súlyát: amire most az orosz vagyon elvételével Brüsszelben készülnek, arra még a második világháború során sem került sor – emelte ki a kormánypárti politikus, majd hozzátette:

Ez a lépés nyílt hadüzenettel érne fel. Erről szól majd az egyik legfontosabb vita a csütörtöki EU csúcson. A magyar álláspont nem kérdés, ugyanaz, ami eddig is volt, mi a béke mellett állunk ki 

– zárta Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu