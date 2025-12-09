Itt az amerikai döntés az Európában állomásozó katonákról

A hétfőn megjelent összefoglalók alapján a 2026-os Nemzeti védelmi felhatalmazási törvény (National Defense Authorization Act) képviselőház és a szenátus tárgyalói által kidolgozott szövege megállapítja, hogy az Európában állomásozó amerikai katonaság létszáma nem csökkenhet 76 ezer alá a Kongresszus jóváhagyása nélkül. Amennyiben az amerikai hadvezetés csapatokat akarna kivonni Európából, akkor igazolnia kell, hogy egy ilyen lépés nyomán nem szenvednek kárt az Egyesült Államok, vagy a NATO biztonsági érdekei.

Meghatározták az amerikai katonák létszámát (Fotó: AFP)

A kongresszusi kompromisszumos tervezet azt is kimondja, hogy az Egyesült Államok nem adhatja át a NATO legfontosabb katonai pozícióját, vagyis a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokának posztját, azt továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie.