Kanada is beszáll a közös védelmi beszerzésekbe

Az Európai Unió megállapodást kötött Kanadával: Ottawa első, Európán kívüli országként csatlakozhat a 150 milliárd eurós SAFE védelmi alaphoz, amely közös fegyverbeszerzésekkel és ipari együttműködéssel erősítené a nyugati védelmi kapacitásokat.

2025. 12. 02. 17:18
G20-ak vezetői csúcstalálkozójának plenáris ülése Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
Az Európai Unió és Kanada megállapodást jelentett be, amely lehetővé teszi Ottawának, hogy csatlakozzon a 150 milliárd eurós európai védelmi finanszírozási programhoz, a Security Action for Europe-hoz (SAFE).

Ottawa első, Európán kívüli országként csatlakozhat a 150 milliárd eurós SAFE védelmi alaphoz (Fotó: THOMAS MUKOYA / POOL)
A megállapodás az első alkalom, hogy egy Európán kívüli ország hivatalosan is részt vesz a közös katonai beszerzési kezdeményezésben. Hónapokig tartó, részletes tárgyalások előzték meg az egyezséget, amelyek azt követően kezdődtek, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök júniusban aláírt egy átfogó védelmi–biztonsági partnerségi megállapodást az EU-val.

Von der Leyen és Carney üdvözölték a Kanadának biztosított részvételi jogot a programban, a mélyülő együttműködés következő lépésének nevezve azt, amely az Európai Unió és Kanada közös prioritásainak szimbóluma is – írja a Brussels Signal.

– Kanada SAFE-részvétele kulcsfontosságú képességhiányokat fog betölteni, bővíti a kanadai beszállítók piacait, és európai védelmi beruházásokat vonz Kanadába – mondta Carney.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

