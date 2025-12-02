Az Európai Unió és Kanada megállapodást jelentett be, amely lehetővé teszi Ottawának, hogy csatlakozzon a 150 milliárd eurós európai védelmi finanszírozási programhoz, a Security Action for Europe-hoz (SAFE).
Kanada is beszáll a közös védelmi beszerzésekbe
Az Európai Unió megállapodást kötött Kanadával: Ottawa első, Európán kívüli országként csatlakozhat a 150 milliárd eurós SAFE védelmi alaphoz, amely közös fegyverbeszerzésekkel és ipari együttműködéssel erősítené a nyugati védelmi kapacitásokat.
A megállapodás az első alkalom, hogy egy Európán kívüli ország hivatalosan is részt vesz a közös katonai beszerzési kezdeményezésben. Hónapokig tartó, részletes tárgyalások előzték meg az egyezséget, amelyek azt követően kezdődtek, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök júniusban aláírt egy átfogó védelmi–biztonsági partnerségi megállapodást az EU-val.
Von der Leyen és Carney üdvözölték a Kanadának biztosított részvételi jogot a programban, a mélyülő együttműködés következő lépésének nevezve azt, amely az Európai Unió és Kanada közös prioritásainak szimbóluma is – írja a Brussels Signal.
További Külföld híreink
– Kanada SAFE-részvétele kulcsfontosságú képességhiányokat fog betölteni, bővíti a kanadai beszállítók piacait, és európai védelmi beruházásokat vonz Kanadába – mondta Carney.
További Külföld híreink
Borítókép: A G20-ak vezetői csúcstalálkozójának plenáris ülése (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tuskék és a baloldali–liberális elit a demokratikus választásoktól függetlenül akar kormányozni
A lengyel alkotmánybíróság döntést hozott a bírák ügyében.
Súlyos vádak érik a brit baloldalt
Sokan már most a választási ígéretek megszegését emlegetik.
Brüsszel legfelsőbb köréig érnek a legújabb korrupciós botrány szálai
Letartóztatták a bizottság tisztviselőjét és volt alelnökét.
Rekordmagasságban az AfD népszerűsége Németországban
Tovább növelte előnyét a német patrióta párt a CDU–CSU-val szemben, miközben a koalíciós partner szociáldemokraták támogatottsága zuhan, a politikusok rangsorában pedig a 18. helyre esett vissza Friedrich Merz kancellár.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tuskék és a baloldali–liberális elit a demokratikus választásoktól függetlenül akar kormányozni
A lengyel alkotmánybíróság döntést hozott a bírák ügyében.
Súlyos vádak érik a brit baloldalt
Sokan már most a választási ígéretek megszegését emlegetik.
Brüsszel legfelsőbb köréig érnek a legújabb korrupciós botrány szálai
Letartóztatták a bizottság tisztviselőjét és volt alelnökét.
Rekordmagasságban az AfD népszerűsége Németországban
Tovább növelte előnyét a német patrióta párt a CDU–CSU-val szemben, miközben a koalíciós partner szociáldemokraták támogatottsága zuhan, a politikusok rangsorában pedig a 18. helyre esett vissza Friedrich Merz kancellár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!