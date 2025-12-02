Dániadigitalizációposta

Januártól nem kézbesít leveleket a dán posta

A dán állami postaszolgáltatás december végével teljesen megszünteti a levélkézbesítést, ezt követően kizárólag csomagokkal foglalkozik. A döntés hátterében a digitalizációra hivatkoztak, amelynek következtében drámaian visszaesett a hagyományos levélforgalom.

2025. 12. 02. 11:14
A dán posta megszűnteti a levélkézbesítés szolgáltatását. A jellegzetes piros postaládkat ezentúl csak a múzeumokban lehet majd látni
A dán posta megszűnteti a levélkézbesítés szolgáltatását. A jellegzetes piros postaládkat ezentúl csak a múzeumokban lehet majd látni
Több mint 90 százalékkal csökkent a feladott levelek száma 2000 óta a dán posta adatai szerint – számol be a Bild. Ezzel párhuzamosan rohamosan elterjedt az online kereskedelem, amely egyre nagyobb igényt teremtett a gyors és megbízható csomagkézbesítésre. A PostNord vállalat, vagyis a dán postaszolgálatot ellátó állami cég jelenlegi stratégiai célja, hogy az ország első számú csomagszolgáltatójává váljon és ezzel hosszú távon fenntartható működést biztosítson.

A levélkézbesítés megszűnésével együtt eltűnnek a jellegzetes piros postaládák is Dánia köztereiről.

Akik pedig ezentúl levelet szeretnének feladni, kizárólag magánszolgáltatók igénybevételével tehetik meg.

A dániai jelenség nem egyedi eset, világszerte megfigyelhető tendencia, hogy háttérbe szorul a hagyományos papíralapú levelezés, amelyet a digitális kommunikáció vált fel. A postai szolgáltatók több országban is csökkenő levélmennyiséggel és pénzügyi nehézségekkel küzdenek, ezért új üzleti modellek bevezetésére kényszerülnek.

A változás Németországot is érinti, ahol a hivatalos adatok szerint folyamatosan csökken a feladott levelek száma. A küldemények mintegy 95 százalékát már most is vállalatok és hatóságok adják fel, a lakossági levelezés aránya minimálisra zsugorodott. A német posta ugyanakkor hangsúlyozta, Dániával ellentétben nem készülnek a levélkézbesítés megszüntetésére, terveik szerint még hosszú évekig fenn fogják tartani a kézbesítést.

A szakemberek szerint ugyanakkor a dán példa egyúttal arra figyelmeztet, hogy a digitalizáció előretörése egész Európában komoly kihívás elé állítja a hagyományos postai szolgáltatásokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)


