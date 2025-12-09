A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves férfi ellen már korábban belépési és tartózkodási tilalom lépett életbe Németországban, ennek ellenére mégis visszatért az országba, írta a Junge Freiheit.
A libanoni migráns 28 álnéven tért vissza Németországba, most ismét kitoloncolhatják
Újabb botrányos eset mutat rá a német bevándorlási rendszer hiányosságaira: a német szövetségi rendőrség egy Libanonból származó, többszörös bűncselekmények miatt körözött migránst vett őrizetbe Aachenben, aki 28 különböző identitással szerepelt a hatósági nyilvántartásokban.
A migránst drogügyek miatt jól ismerték a rendőrök
A férfi többszörösen büntetett előéletű, különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már régóta ismert a német hatóságok előtt. A szövetségi rendőrség legutóbb, egy Belgium felől érkező regionális vonaton igazoltatta a migránst, aki libanoni útlevéllel és egy olasz tartózkodási engedéllyel próbálta igazolni magát.
A német rendőrség szerint azonban az olasz dokumentum nem jogosította fel a férfit a Schengen-zónán belüli szabad utazásra, így Németország területére sem léphetett volna be jogszerűen.
Menekültkérelmét már elutasították
A hatóságok hangsúlyozták: a férfi menedékkérelmét még áprilisban jogerősen elutasították, ezért a bevándorló újbóli németországi felbukkanása különösen furcsának számít.
A szövetségi rendőrség közölte: „A cél a férfi újbóli kitoloncolása Libanonba.”
A migránst előzetes őrizetbe vették, és megkezdődtek a kitoloncolási eljárás újabb lépései.
Borítókép: Egy kiutasított migránsokat szállító repülőgép felszáll a düsseldorfi repülőtérről
