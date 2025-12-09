migránsNémetországmenekültügykiutasítvisszatérálnév

A libanoni migráns 28 álnéven tért vissza Németországba, most ismét kitoloncolhatják

Újabb botrányos eset mutat rá a német bevándorlási rendszer hiányosságaira: a német szövetségi rendőrség egy Libanonból származó, többszörös bűncselekmények miatt körözött migránst vett őrizetbe Aachenben, aki 28 különböző identitással szerepelt a hatósági nyilvántartásokban.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 12. 09. 8:24
Egy kiutasított migránsokat szállító repülőgép felszáll a düsseldorfi repülőtérről Fotó: Malte Ossowski Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves férfi ellen már korábban belépési és tartózkodási tilalom lépett életbe Németországban, ennek ellenére mégis visszatért az országba, írta a Junge Freiheit.

Migráns
Illusztráció migránsok egy parkban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

A migránst drogügyek miatt jól ismerték a rendőrök

A férfi többszörösen büntetett előéletű, különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már régóta ismert a német hatóságok előtt. A szövetségi rendőrség legutóbb, egy Belgium felől érkező regionális vonaton igazoltatta a migránst, aki libanoni útlevéllel és egy olasz tartózkodási engedéllyel próbálta igazolni magát.

A német rendőrség szerint azonban az olasz dokumentum nem jogosította fel a férfit a Schengen-zónán belüli szabad utazásra, így Németország területére sem léphetett volna be jogszerűen.

Menekültkérelmét már elutasították

A hatóságok hangsúlyozták: a férfi menedékkérelmét még áprilisban jogerősen elutasították, ezért a bevándorló újbóli németországi felbukkanása különösen furcsának számít.

A szövetségi rendőrség közölte: „A cél a férfi újbóli kitoloncolása Libanonba.”

A migránst előzetes őrizetbe vették, és megkezdődtek a kitoloncolási eljárás újabb lépései.

Borítókép: Egy kiutasított migránsokat szállító repülőgép felszáll a düsseldorfi repülőtérről (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Malte Ossowski) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkatonaszökevény

Üzenet a tiszásnak

Bayer Zsolt avatarja

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu