A libanoni migráns 28 álnéven tért vissza Németországba, most ismét kitoloncolhatják

A migránst drogügyek miatt jól ismerték a rendőrök

A férfi többszörösen büntetett előéletű, különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már régóta ismert a német hatóságok előtt. A szövetségi rendőrség legutóbb, egy Belgium felől érkező regionális vonaton igazoltatta a migránst, aki libanoni útlevéllel és egy olasz tartózkodási engedéllyel próbálta igazolni magát.

A német rendőrség szerint azonban az olasz dokumentum nem jogosította fel a férfit a Schengen-zónán belüli szabad utazásra, így Németország területére sem léphetett volna be jogszerűen.

Ein krimineller Migrant, gegen den ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht, geht der Bundespolizei in Aachen ins Netz. Jetzt soll der Mann erneut abgeschoben werden. https://t.co/zQO5KY6Jae — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) December 9, 2025

Menekültkérelmét már elutasították

A hatóságok hangsúlyozták: a férfi menedékkérelmét még áprilisban jogerősen elutasították, ezért a bevándorló újbóli németországi felbukkanása különösen furcsának számít.

A szövetségi rendőrség közölte: „A cél a férfi újbóli kitoloncolása Libanonba.”

A migránst előzetes őrizetbe vették, és megkezdődtek a kitoloncolási eljárás újabb lépései.