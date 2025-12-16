Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóüzenetet tett közzé a közösségimédia-felületén, amelyben a háború és béke kérdéséről, valamint Magyarország mozgásteréről beszélt. A kormányfő szerint az elmúlt évek eseményei egyre világosabban igazolják a magyar álláspontot: ahogyan a migráció ügyében, úgy az ukrajnai háborúval kapcsolatban is beigazolódott, hogy Brüsszel rossz irányba vitte Európát.
Orbán Viktor elárulta, mi lesz 2026 tétje
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban beigazolódott a magyar álláspont: hiba volt fegyverrel és pénzzel támogatni a konfliktust – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, Brüsszel háborús és gazdaságháborús logikában gondolkodik, miközben Magyarország következetesen a béke mellett áll. Hangsúlyozta, hogy a háború nem a mi ügyünk, és a cél az lett volna, hogy a konfliktus minél kisebb hatással legyen a szomszédos országokra.
A miniszterelnök hangsúlyozta: hiba volt feltétel nélkül beállni Ukrajna mögé, és súlyos tévedésnek tartja azt is, hogy az Európai Unió óriási mennyiségű fegyvert és pénzt küldött a háborúba.
Megfogalmazása szerint az egész stratégia elhibázott, mivel nem a béke irányába hatott, hanem a konfliktus elmélyítéséhez és elhúzódásához járult hozzá. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a háború nem Magyarország háborúja. Egy olyan konfliktusról van szó, amely két ország között zajlik a szomszédunkban, ezért Magyarország alapvető érdeke az lett volna, hogy a lehető legkisebb romboló hatással járjon ránk nézve. A miniszterelnök szerint a józan megközelítés az lett volna, ha Európa a feszültség csökkentésére és a mielőbbi békére törekszik, nem pedig a háború eszkalációjára.
A kormányfő kritikusan szólt Brüsszel gondolkodásmódjáról is. Véleménye szerint az európai döntéshozók egyre inkább abból indulnak ki, hogy az Oroszországgal szembeni háború elkerülhetetlen, sőt bizonyos értelemben kívánatos. Ez a megközelítés nemcsak katonai értelemben jelenik meg, hanem egyfajta gazdasági háborús logikában is, amely súlyos terheket ró az európai országokra és családokra. Ezzel szemben Orbán Viktor világossá tette:
Magyarország következetesen békepárti álláspontot képvisel.
A kormány nem hisz abban, hogy a háború megoldást jelentene, és elutasítja azt a gondolkodást, amely szerint Európa jövője egy újabb, hosszú távú konfliktushoz kötődik. A miniszterelnök szerint a béke nem gyengeség, hanem az egyetlen felelős út a kontinens stabilitásának és biztonságának megőrzéséhez. A videó egyik legfontosabb üzeneteként Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választások tétjére is felhívta a figyelmet. Megfogalmazása szerint ez lehet az utolsó olyan választás Magyarországon, amelyen a választók még világosan dönthetnek háború és béke kérdésében.
További Külföld híreink
Ha a magyarok békepárti kormányt választanak, Magyarország kimarad a háborúból. Ha viszont Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra, annak következménye a háborúba sodródás lehet.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel továbbra is háborús lázban ég
Ellentmondásokkal teli csúcsra készül az unió.
Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját
Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak – közölte Szijjártó Péter.
Morális mélyponton Brüsszel, elképesztő összeget költ a genderlobbira
Egymilliárd forinttal támogatja Brüsszel a genderaktivistákat.
Szijjártó Péter: Az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázása érdekében
Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugati-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel továbbra is háborús lázban ég
Ellentmondásokkal teli csúcsra készül az unió.
Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját
Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak – közölte Szijjártó Péter.
Morális mélyponton Brüsszel, elképesztő összeget költ a genderlobbira
Egymilliárd forinttal támogatja Brüsszel a genderaktivistákat.
Szijjártó Péter: Az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázása érdekében
Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugati-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!