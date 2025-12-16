Orbán Viktor elárulta, mi lesz 2026 tétje

A miniszterelnök hangsúlyozta: hiba volt feltétel nélkül beállni Ukrajna mögé, és súlyos tévedésnek tartja azt is, hogy az Európai Unió óriási mennyiségű fegyvert és pénzt küldött a háborúba.

Megfogalmazása szerint az egész stratégia elhibázott, mivel nem a béke irányába hatott, hanem a konfliktus elmélyítéséhez és elhúzódásához járult hozzá. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a háború nem Magyarország háborúja. Egy olyan konfliktusról van szó, amely két ország között zajlik a szomszédunkban, ezért Magyarország alapvető érdeke az lett volna, hogy a lehető legkisebb romboló hatással járjon ránk nézve. A miniszterelnök szerint a józan megközelítés az lett volna, ha Európa a feszültség csökkentésére és a mielőbbi békére törekszik, nem pedig a háború eszkalációjára.

A kormányfő kritikusan szólt Brüsszel gondolkodásmódjáról is. Véleménye szerint az európai döntéshozók egyre inkább abból indulnak ki, hogy az Oroszországgal szembeni háború elkerülhetetlen, sőt bizonyos értelemben kívánatos. Ez a megközelítés nemcsak katonai értelemben jelenik meg, hanem egyfajta gazdasági háborús logikában is, amely súlyos terheket ró az európai országokra és családokra. Ezzel szemben Orbán Viktor világossá tette:

Magyarország következetesen békepárti álláspontot képvisel.

A kormány nem hisz abban, hogy a háború megoldást jelentene, és elutasítja azt a gondolkodást, amely szerint Európa jövője egy újabb, hosszú távú konfliktushoz kötődik. A miniszterelnök szerint a béke nem gyengeség, hanem az egyetlen felelős út a kontinens stabilitásának és biztonságának megőrzéséhez. A videó egyik legfontosabb üzeneteként Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választások tétjére is felhívta a figyelmet. Megfogalmazása szerint ez lehet az utolsó olyan választás Magyarországon, amelyen a választók még világosan dönthetnek háború és béke kérdésében.