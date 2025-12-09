Orbán Viktor: Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés

Orbán Viktor hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, a vagyonelkobzástól, a háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne.

Santiago Pena és Orbán Viktor. Forrás: Facebook

„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett, és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához” – írta a miniszterelnök. Mint kiemelte:

Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.

„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – tette hozzá Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Santiago Pena (Forrás: Facebook)