Orbán Viktor: Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés

Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés – ezt írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:32
Santiago Pena és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor hozzátette, Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, a vagyonelkobzástól, a háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne.

Santiago Pena és Orbán Viktor Forrás: Facebook
Santiago Pena és Orbán Viktor. Forrás: Facebook

„Így van ez Paraguayban is. Santiago Pena elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett, és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához” – írta a miniszterelnök. Mint kiemelte:

Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.

„Ezért Pena elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez” – tette hozzá Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Santiago Pena (Forrás: Facebook)

