Szánthó Miklós szerint ezért van igaza Orbán Viktornak

Miért van igaza Orbán Viktornak az összekapcsoltságra építő külpolitikával, miért válik ez a magyar emberek javára – és hogy verné ezt szét a brüsszeli logikát követő Tisza? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Szánthó Miklós szerint Brüsszel az ukrajnai háború egész Európára kiterjesztésével akarja megoldani a többi társadalmi problémát.

Szánthó Miklós szerint Orbán Viktor külpolitikáját nem véletlenül támadja Brüsszel. Fotó: Anadolu

A főigazgató szerint az egyetlen út, amit Magyarország követhet egy gyökeresen átalakuló, háborúkkal tűzdelt világrendben, az az összekapcsoltság (connectivity) politikája.

A szemünk előtt zajló világrendszerváltásban Brüsszel elszigetelte az Európai Uniót, nyugati (USA) és „keleti” irányból (Oroszország, Kína, a globális dél) is harapófogóba került, melyből az uniós elit a háborúba menetelést azonosította kitörési pontként – fogalmazott Szánthó bejegyzésében.

Ráadásul ez az elit ostoba módon és a XX. századi történelemből nem tanulva igazából az reméli, hogy ha Európa földrajzilag és fizikailag is részesévé válik az ukrajnai háborúnak, az majd »tisztítótűzként« leradírozza a többi, a kontinenst sújtó társadalmi problémát is, mint a migráció, a közbiztonság lazulása vagy a »szélsőjobboldali« mozgalmak előretörése

– emelte ki.

Szánthó szerint ebből Magyarországnak ki kell maradni, ami csak úgy lehetséges, ha Magyarország egyszerre tud kapcsolódni a többi nagyhatalmi tömbhöz és elérni, hogy egyikőjük se legyen ellenérdekelt hazánk sikerében – akkor se, ha éppen érdekeltek Brüsszel kudarcában.