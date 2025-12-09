Szánthó MiklósAlapjogokért KözpontOrbán Viktor

Szánthó Miklós szerint ezért van igaza Orbán Viktornak

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a brüsszeli vezetés a blokkosodásban érdekelt, hiszen csak így tudja magát meghatározó szereplőként láttatni. Szánthó Miklós szerint egyértelmű, hogy ennek a célnak az eszköze az ukrán háború, ahogy az is nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt követné a baloldali politikát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 20:24
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Miért van igaza Orbán Viktornak az összekapcsoltságra építő külpolitikával, miért válik ez a magyar emberek javára – és hogy verné ezt szét a brüsszeli logikát követő Tisza? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Szánthó Miklós szerint Brüsszel az ukrajnai háború egész Európára kiterjesztésével akarja megoldani a többi társadalmi problémát. 

Szánthó Miklós szerint Orbán Viktor külpolitikáját nem véletlenül támadja Brüsszel
Szánthó Miklós szerint Orbán Viktor külpolitikáját nem véletlenül támadja Brüsszel. Fotó: Anadolu

A főigazgató szerint az egyetlen út, amit Magyarország követhet egy gyökeresen átalakuló, háborúkkal tűzdelt világrendben, az az összekapcsoltság (connectivity) politikája. 

A szemünk előtt zajló világrendszerváltásban Brüsszel elszigetelte az Európai Uniót, nyugati (USA) és „keleti” irányból (Oroszország, Kína, a globális dél) is harapófogóba került, melyből az uniós elit a háborúba menetelést azonosította kitörési pontként – fogalmazott Szánthó bejegyzésében.

Ráadásul ez az elit ostoba módon és a XX. századi történelemből nem tanulva igazából az reméli, hogy ha Európa földrajzilag és fizikailag is részesévé válik az ukrajnai háborúnak, az majd »tisztítótűzként« leradírozza a többi, a kontinenst sújtó társadalmi problémát is, mint a migráció, a közbiztonság lazulása vagy a »szélsőjobboldali« mozgalmak előretörése

– emelte ki. 

Szánthó szerint ebből Magyarországnak ki kell maradni, ami csak úgy lehetséges, ha Magyarország egyszerre tud kapcsolódni a többi nagyhatalmi tömbhöz és elérni, hogy egyikőjük se legyen ellenérdekelt hazánk sikerében – akkor se, ha éppen érdekeltek Brüsszel kudarcában.

Szánthó Miklós szerint Brüsszel abban érdekelt, hogy  az elszigeteltségre adott megkésett és önsorsrontó válaszként az európai „stratégiai önállóság” blokkosodáshoz vezessen. Ebben az új világban szeretné az EU az egykoron volt nagyságába vetett morális fölényeskedéssel magát meghatározó aktorként láttatni, ennek „garanciája” pedig az ukrajnai háború elnyújtása, kiszélesítése, majd végső soron eszkalálása nyugati irányba.

Mivel a Tisza brüsszeli projekt, saját anyapártja, az Európai Néppárt a fenti brüsszeli logika leghangosabb szószólója, melynek vezetői egyértelműen hitet tettek Orbán Viktor leváltása mellett, sok kétség nem fér ahhoz, hogy Magyar Péter ezen a téren is követné a »hagyományos« baloldali mintázatot, feladná a konnektivitás stratégiáját, és a globalista (háborús) blokkhoz csatlakozna

– emlékeztetett a főigazgató. 

Szánthó Miklós szerint teljesen egyértelmű, hogy helyesen szólt tehát Orbán Viktor a legutóbbi, kecskeméti DPK-gyűlésen, mikor úgy fogalmazott: A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

