Szánthó Miklós: Orbán Viktor korszakos politikus

A kormányfő formális súlyánál messze jelentősebb aktorrá emelte Magyarországot a globális politikai térben – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 16:35
Fotó: Ladóczki Balázs
„Orbán Viktor korszakos politikus, intellektussal, stratégiai horizonttal és politikai cselekvési tudással” – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvénye után a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója bejegyzésében rámutatott, ez a baloldal jelöltjeiről nem igazán mondható el, manapság sem.

Budapest, 2025. augusztus 19. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szánthó Miklós hangsúlyozta: A magyar jobboldal vezetője lát a pályán, formális súlyánál messze jelentősebb aktorrá emelte Magyarországot a globális politikai térben, a nagypolitikai mozgásokból pedig a „mi Magyarország érdeke?” kérdés alapján vonja le a következtetéseket. Ennek „csak” szimbolikus, de fontos leképződése a Washington–Moszkva–Nyíregyháza vonal földrajzi ívrajzolása.

Két politikai alternatíva van ma Magyarországon, ezek állnak szemben egymással, és ezek között kell majd dönteni jövő áprilisban: brüsszeli út vagy magyar út

– mutatott rá a főigazgató.

Szánthó Miklós emlékeztetett, a baloldal szerint mindig a külföldi – a Tisza esetében az elmúlt 20 év „hagyományát” folytatva a brüsszeli – minta a morálisan, erkölcsileg magasabb rendű, ezért annak kell elsősorban megfelelni. A jobboldal szerint az „Isten, haza, család” hármas egységén kívül nem kell külső morális kódokkal foglalkozni, a magyar politikának önzőnek kell lennie és csak a magyar emberek érdeket kell figyelembe vennie. Ez a választóvonal, ebből fakadnak a drámaian eltérő válaszok migráció, genderügy, adópolitika vagy háború kapcsán. Mert hogy például Brüsszel és az európai politikusok háborúba akarnak menni – a magyar érdek viszont a béke – szögezte le az Alapjogokért Központ főigazgatója. Hozzátette: nem hiába mondta Orbán Viktor, hogy ő már korábban látta a Tisza adóemelő megszorítócsomagját

„Ha végigtekintünk a brüsszeli »országspecifikus jelentéseken« vagy a konvergenciaprogramokhoz csatolt bizottsági véleményeken, minden szerepel azokban, ami a tiszás tervekben: rezsicsökkentés kivezetése, nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer »reformja«, egykulcsos szja eltörlése, családi adókedvezmények felülvizsgálata, 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjak megadóztatása”

– mutatott rá Szánthó Miklós

Az Alapjogokért Központ főigazgatója bejegyzése végén egy új földrajzi, politikai relevanciával is bíró felfedezésre hívta fel a figyelmet, miszerint

a Tisza Ukrajnából ered, de Brüsszelbe folyik.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor felszólalása zárta a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlését. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának részleteiről. Orbán Viktor szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. A miniszterelnök azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én (Fotó: Ladóczki Balázs)


Fontos híreink

