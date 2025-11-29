Szánthó Miklós: Orbán Viktor korszakos politikus

„Orbán Viktor korszakos politikus, intellektussal, stratégiai horizonttal és politikai cselekvési tudással” – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a digitális polgári körök háborúellenes nyíregyházi rendezvénye után a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója bejegyzésében rámutatott, ez a baloldal jelöltjeiről nem igazán mondható el, manapság sem.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szánthó Miklós hangsúlyozta: A magyar jobboldal vezetője lát a pályán, formális súlyánál messze jelentősebb aktorrá emelte Magyarországot a globális politikai térben, a nagypolitikai mozgásokból pedig a „mi Magyarország érdeke?” kérdés alapján vonja le a következtetéseket. Ennek „csak” szimbolikus, de fontos leképződése a Washington–Moszkva–Nyíregyháza vonal földrajzi ívrajzolása.

Két politikai alternatíva van ma Magyarországon, ezek állnak szemben egymással, és ezek között kell majd dönteni jövő áprilisban: brüsszeli út vagy magyar út

– mutatott rá a főigazgató.

Szánthó Miklós emlékeztetett, a baloldal szerint mindig a külföldi – a Tisza esetében az elmúlt 20 év „hagyományát” folytatva a brüsszeli – minta a morálisan, erkölcsileg magasabb rendű, ezért annak kell elsősorban megfelelni. A jobboldal szerint az „Isten, haza, család” hármas egységén kívül nem kell külső morális kódokkal foglalkozni, a magyar politikának önzőnek kell lennie és csak a magyar emberek érdeket kell figyelembe vennie. Ez a választóvonal, ebből fakadnak a drámaian eltérő válaszok migráció, genderügy, adópolitika vagy háború kapcsán. Mert hogy például Brüsszel és az európai politikusok háborúba akarnak menni – a magyar érdek viszont a béke – szögezte le az Alapjogokért Központ főigazgatója. Hozzátette: nem hiába mondta Orbán Viktor, hogy ő már korábban látta a Tisza adóemelő megszorítócsomagját.

„Ha végigtekintünk a brüsszeli »országspecifikus jelentéseken« vagy a konvergenciaprogramokhoz csatolt bizottsági véleményeken, minden szerepel azokban, ami a tiszás tervekben: rezsicsökkentés kivezetése, nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer »reformja«, egykulcsos szja eltörlése, családi adókedvezmények felülvizsgálata, 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjak megadóztatása”

– mutatott rá Szánthó Miklós