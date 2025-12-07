Így mentegeti az ukránbarát szakértő Zelenszkij aranyvécés korrupciós botrányát

„Az ügy középpontjában Zelenszkij fontos támogatója, Timur Mindics áll, és belebukott már a botrányba két miniszter, és Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is. Vagyis a korrupciós ügy Zelenszkijig ér, aki olyan közeli ismerőse Mindicsnek, hogy a lakásán is járt. Ráadásul nyáron az ukrán elnök meg akarta szüntetni a botrányt most kirobbantó korrupcióellenes ügynökség önállóságát-most már látszik, hogy azért, hogy eltussolja a korrupciós ügyet. Az ellopott pénzek az Európai Uniótól-vagyis az európai adófizetőktől érkeztek. Rácz András-aki személyes ismerőse a Tisza Párthoz köthető, gyanús kapcsolatokkal rendelkező Skirják Krisztiánnak és Magyar Péter kém "testvérének", Ceber Roland Ivanovicsnak-most ezt a korrupciós ügyet védi” – fogalmazott elemző cikkében az Ellenpont.
A portál emlékeztetett:
Nemrég a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda házkutatást tartott az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, Zelenszkij elnök legfontosabb bizalmasánál annak a nyomozásnak a részeként, amely az Enerhoatom nevű ukrán energetikai cég körül kirobbant korrupciós botrányban indult. Az ügybe eddig két miniszter is belebukott, Zelenszkij egyik legrégebbi bizalmasa, Timur Mindics elhagyta az országot és az elnöki tanácsot vezető Rusztem Umerovot szintén vád alá helyezték.
