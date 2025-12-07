Rácz AndrásZelenszkijbotrányelnök

Így mentegeti az ukránbarát szakértő Zelenszkij aranyvécés korrupciós botrányát

Rácz András, úgynevezett Oroszország-szakértővel próbálta meg bebizonyítani a 444.hu nevű internetes portál, hogy nem is jelentős ügy az aranyvécével szimbolikussá váló, és jelenleg is zajló gigászi korrupciós botrány, amelynek során Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasai legalább 100 millió dollárt(40 milliárd forintot)loptak el az ukrán állami energetikai cégtől – írta az Ellenpont.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 11:53
Rácz András és Ceber Roland Forrás: Ellenpont
„Az ügy középpontjában Zelenszkij fontos támogatója, Timur Mindics áll, és belebukott már a botrányba két miniszter, és Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is. Vagyis a korrupciós ügy Zelenszkijig ér, aki olyan közeli ismerőse Mindicsnek, hogy a lakásán is járt. Ráadásul nyáron az ukrán elnök meg akarta szüntetni a botrányt most kirobbantó korrupcióellenes ügynökség önállóságát-most már látszik, hogy azért, hogy eltussolja a korrupciós ügyet. Az ellopott pénzek az Európai Uniótól-vagyis az európai adófizetőktől érkeztek. Rácz András-aki személyes ismerőse a Tisza Párthoz köthető, gyanús kapcsolatokkal rendelkező Skirják Krisztiánnak és Magyar Péter kém "testvérének", Ceber Roland Ivanovicsnak-most ezt a korrupciós ügyet védi” –  fogalmazott elemző cikkében az Ellenpont. 

Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: YVES HERMAN / POOL
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: YVES HERMAN / POOL

A portál emlékeztetett: 

Nemrég a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda házkutatást tartott az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, Zelenszkij elnök legfontosabb bizalmasánál annak a nyomozásnak a részeként, amely az Enerhoatom nevű ukrán energetikai cég körül kirobbant korrupciós botrányban indult. Az ügybe eddig két miniszter is belebukott, Zelenszkij egyik legrégebbi bizalmasa, Timur Mindics elhagyta az országot és az elnöki tanácsot vezető Rusztem Umerovot szintén vád alá helyezték. 

Az Ellenpont kiemelte:

Ebben a helyzetben különösen érdekes, hogyan keretezik egyes elemzők a botrányt. A 444 stúdiójában Rácz Andrásnak sikerült teljesen újra értelmeznie az ügyet. Szerinte ugyanis mivel összegszerűen nem ebben a korrupciós ügyben tűnt el a legtöbb pénz, ez az ügy, és az annak következtében induló lemondás-hullám tulajdonképpen előrelépés Ukrajnában.

„Nem igaz az, hogy az Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botránya. 10 milliárdos tételekben, dollárban voltak korrupciós botrányok a 90-es és 2000-es években. Ez a 100 millió, ez aprópénz ahhoz képest, ami a háború előtti Ukrajnában eltűnt” - idézte fel Rácz András mondatait a portál, amely arra is felhívja a figyelmet:

Valóban voltak már korábban is súlyos ügyek, nem véletlenül tartja Európa egyik legkorruptabb országának Ukrajnát a Transparency International és a Világbank is. A kijelentés azonban mégis erősen relativizálja az igencsak súlyos helyzetet: a botrány súlyát nem elsősorban az eltűnt pénzek mennyisége adja, hanem a tény, hogy egy háborús ország vezetésének legfelsőbb szintjéig érő korrupciós hálózat épülhetett ki, miközben Ukrajna egyébként nyugati pénzügyi támogatásra szorul, fizetőképességének fenntartása érdekében. 

Az Ellenpont cikke hozzáteszi:

Miközben arról beszélnek, hogy honvédő háborút folytatnak, amihez támogatásra van szükségük, és halomra halnak az ukránok a harcmezőn, vannak olyan vezetők akik aranywc-ket használnak és amerikai házakat vásárolnak. És ugyanúgy lopnak továbbra is, ahogy loptak a háború előtt.

 

Rácz András, "Oroszország-szakértő"

„Annak ismeretében azonban nem meglepő Rácz András "megengedő" hozzáállása az ukrán korrupcióhoz, hogy személyes kapcsolatot ápol azokkal a gyanús hátterű és ügynökként azonosított ukrán férfiakkal, akik a Tisza Párt környékén is felbukkantak. Rácz korábban találkozott Skirják Krisztiánnal, aki az általa alapított álmagyar Facebook-csoportban az ukrán kormányzat álláspontját vsszhangozva relativizálta a kényszersorozás közben halálra vert Sebestyén József ügyét” – hangsúlyozta az Ellenpont, kiemelve: Rácz szintén találkozott Magyar Péter ukrán kém "testvérével", Ceber Roland Ivanoviccsal is, kijevi látogatása során, állítása szerint "teljesen véletlenül".

Az "Oroszország-szakértő" tehát úgy tűnik, elsősorban Ukrajnában rendelkezik jó kapcsolatokkal.

– emelte ki cikkében az Ellenpont.

Borítókép: Rácz András és Ceber Roland (Forrás: Ellenpont)

