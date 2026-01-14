Óriási elismerést kapott Magyarország a híres amerikai közgazdásztól

A világhírű amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs szerint egyedül a magyar, a cseh és a szlovák kormány őrizte meg a józan eszét Európában. Sachs szerint a háború lezárásának egyetlen módja a tárgyalás – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójához.

Jeffrey Sachs a videóban leszögezte:

Szlovákia, Csehország és Magyarország egyedül az a három kormány, amely jelenleg józanul gondolkodik Európában.

Felidézte, hogy nem emlékszik rosszabb politikai vezetésre Európában, mint amilyen most van. Úgy fogalmazott: a nagy európai uniós országokban vagy Nagy-Britanniában nincs egyetlen olyan vezető sem, akinek lenne bármiféle intellektuális tekintélye vagy tisztessége – vagy a kettő valamilyen kombinációja.