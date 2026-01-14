Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Európai UnióKaja KallasCsehországbékepárti álláspontOrbán Viktormagyar kormánySzlovákiaUrsula von der Leyen

Óriási elismerést kapott Magyarország a híres amerikai közgazdásztól

Orbán Balázs új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben egy világszerte ismert amerikai közgazdász fogalmaz meg éles kritikát Európa jelenlegi irányáról. Jeffrey Sachs szerint mindössze három kormány maradt józan a kontinensen.

Sebők Barbara
2026. 01. 14. 8:40
Jeffrey Sachs szerint egyedül a magyar, a cseh és a szlovák kormány őrizte meg a józan eszét Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világhírű amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs szerint egyedül a magyar, a cseh és a szlovák kormány őrizte meg a józan eszét Európában. Sachs szerint a háború lezárásának egyetlen módja a tárgyalás – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójához.

A világhírű amerikai közgazdász szerint egyedül a magyar, a cseh és a szlovák kormány őrizte meg a józan eszét Európában
A világhírű amerikai közgazdász szerint egyedül a magyar, a cseh és a szlovák kormány őrizte meg a józan eszét Európában. Fotó: AFP

Jeffrey Sachs a videóban leszögezte:

Szlovákia, Csehország és Magyarország egyedül az a három kormány, amely jelenleg józanul gondolkodik Európában.

Felidézte, hogy nem emlékszik rosszabb politikai vezetésre Európában, mint amilyen most van. Úgy fogalmazott: a nagy európai uniós országokban vagy Nagy-Britanniában nincs egyetlen olyan vezető sem, akinek lenne bármiféle intellektuális tekintélye vagy tisztessége – vagy a kettő valamilyen kombinációja. 

Voltak olyan emberek, mint Helmut Schmidt, Helmut Kohl vagy Mitterrand, ők valóban jelentős politikusok voltak. Most pedig itt van Kaja Kallas. Komolyan? Von der Leyen? Komolyan? Merz? Istenem, hagyjuk már. Egyre rosszabb az egész

– vélekedett. Jeffrey Sachs úgy fogalmazott, hogy amikor az európai vezetők jelenlegi döntéseit és megszólalásait figyeli, komoly aggodalom tölti el, mert nem lát értelmet abban, amit tesznek. Állítása szerint nem érti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Friedrich Merz vagy Emmanuel Macron gondolkodását, és számára az sem világos, miről beszélnek valójában.

Ha ennyire aggódnak Oroszország miatt, miért nem veszik fel a telefont, és beszélnek vele?

– tette fel a kérdést. Jeffrey Sachs szerint ha egy ország valóban aggódik a szomszédai miatt, akkor beszélnie kell velük, nem elzárkóznia. Úgy vélte, az európai vezetőknek minden tőlük telhetőt meg kellene tenniük a párbeszéd fenntartásáért, és nem lenne szabad megszakítaniuk a kapcsolatot sem Oroszországgal, sem Kínával, sem Indiával. Hangsúlyozta, hogy nem kellene az európai politikai ostobaságokra hallgatni, és elutasította azt az érvelést is, amely szerint Európához való tartozás feltétele az Oroszország elleni szankciók támogatása.

Ez képtelenség. Európának fel kellene nőnie

– zárta a gondolatait.

 

Borítókép: Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu