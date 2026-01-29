Először áll női vallási vezető az anglikán egyház élén

A hatalmas londoni anglikán főtemplomban lezajlott szerda délutáni beiktatási ceremónia a 64 éves Sarah Mullally tavaly októberben bejelentett megválasztásának formális megerősítése – Confirmation of Election – volt, amely vallási jellege mellett jogi érvényű eljárás is, mivel az új egyházi vezető Canterbury megválasztott érsekéből a szertartás révén vált törvényesen is Canterbury érsekévé. A ceremónia idejére a Szent Pál székesegyház gyakorlatilag egyházi bíróság szerepét töltötte be, ahol az 1533-ban kelt – egyes elemeiben a VII. századig visszanyúló – egyházi törvények alapján nyilvánították hivatalosan is Canterbury érsekévé az anglikán egyház új vezetőjét.

Az anglikán egyház élén Sarah Mullally Fotó: AFP

Ő az első női vallási vezető az anglikán egyház élén azóta, hogy VIII. Henrik király – miután kudarccal végződtek arra irányuló diplomáciai erőfeszítései, hogy a pápa semmisnek mondja ki házasságát Aragóniai Katalinnal – a XVI. században szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház, az Anglicana Ecclesia világi vezetőjévé.

Az anglikán egyház azóta is államegyháznak számit Angliában, és a felekezet legfőbb világi vezetője főkormányzói minőségben a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király. Canterbury formálisan szerdán beiktatott új, 106. érseke az ilyenkor szokásos protokoll alapján tisztelgő látogatást tesz a királynál, és az anglikán egyház vallási főméltóságaként márciusban tartja első istentiszteletét székhelyén, Canterbury székesegyházában.