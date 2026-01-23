António Costa: Dánia és Grönland teljes mértékben élvezi az EU támogatását

Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: ez az álláspont az Európai Unió szilárd elkötelezettségét tükrözi a nemzetközi jog, a területi integritás és a nemzeti szuverenitás elvei mellett, amelyek alapvető fontosságúak Európa és a nemzetközi közösség számára. Kiemelte: az Európai Unió és az Egyesült Államok régóta partnerek és szövetségesek, a transzatlanti közösség közös értékekre épül, és népeik jólétét, valamint biztonságát szolgálja.

António Costa (Fotó: AFP)

Costa rámutatott: az EU álláspontja szerint a partnerek és szövetségesek közötti kapcsolatokat barátságos és kölcsönösen tiszteletteljes módon kell kezelni. Hozzátette:

Európának és az Egyesült Államoknak közös érdeke az északi-sarki térség biztonsága, különösen a NATO keretében folytatott együttműködés révén.

Jelezte: az Európai Unió a jövőben erősebb szerepet kíván vállalni ebben a régióban.

Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az Egyesült Államok bejelentette: nem vezet be új vámokat Európával szemben. Mint mondta, további vámok bevezetése összeegyeztethetetlen lett volna az EU-USA kereskedelmi megállapodással. Az Európai Uniónak most a megállapodás végrehajtására és a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok hatékony stabilizálására kell összpontosítania. Ugyanakkor hangsúlyozta: az EU továbbra is kiáll saját érdekei mellett és szükség esetén megvédi magát, tagállamait, polgárait és vállalatait a kényszerítés bármely formájával szemben.

Az európai életforma különbözik az amerikai életformától. Tiszteletben tartjuk az amerikai életformát, ugyanakkor a mi nézőpontunkból rendkívül fontos megőrizni és ápolni a transzatlanti partnerséget

– fogalmazott Costa, hozzátéve: ezért dolgozott az Európai Bizottság az elmúlt évben a kereskedelmi kapcsolatok stabilizálásán.

Mint mondta, ezért működnek együtt a NATO szövetségesei az Egyesült Államokkal a szövetség stabilitásának megerősítésén, és ezért dolgoznak közösen azon is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett maradjon Ukrajna támogatása mellett, és hogy Ukrajna igazságos és tartós békét érhessen el. Ezt a munkát az EU a jövőben is folytatja – tette hozzá.

A jövőre nézve António Costa kijelentette: az Európai Unió kész konstruktívan együttműködni az Egyesült Államokkal minden közös érdekű kérdésben, így az ukrajnai igazságos és tartós béke feltételeinek megteremtésében is. Ugyanakkor komoly kétségeket fogalmazott meg a Béketanács alapokmányának egyes elemeivel kapcsolatban, különösen annak hatókörét, irányítását és az ENSZ Alapokmányával való összeegyeztethetőségét illetően. Hozzátette: az EU kész együtt dolgozni az Egyesült Államokkal az átfogó gázai béketerv végrehajtásán is, amelynek keretében a Béketanács átmeneti igazgatásként látná el feladatát az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó határozatával összhangban.

Végezetül Costa emlékeztetett arra: az Európai Unió ambiciózus program megvalósítására törekszik a védelem, a versenyképesség és egy stratégiailag önállóbb Európa felépítése érdekében. Ennek jegyében a február 12-i vezetői találkozót stratégiai eszmecserének szánják, amely az egységes piac megerősítésére összpontosít az új geoökonómiai környezetben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: az Európai Unió egységes, határozott, ugyanakkor eszkalációt kerülő fellépése eredményesnek bizonyult, és a unió kedvezőbb helyzetben van, mint 24 órával korábban.

A bizottsági elnök hangsúlyozta: az unió szolidaritást vállalt Grönlanddal és Dániával, kiállt azon tagállamok mellett, amelyeket vámfenyegetések értek és aktívan tárgyalt az Egyesült Államokkal több szinten. Emellett az EU felkészült kereskedelmi és nem vámjellegű ellenintézkedésekkel is arra az esetre, ha további vámokat vezettek volna be.