Az Afrika-kupa döntője után szétverték fél Párizst a bevándorlók

A francia hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, rohamrendőrök próbálták helyreállítani a közrendet a belvárosban.

Les incidents se poursuivent jusqu'a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 19, 2026

A bevándorlók kezelhetetlenné váltak

Az eredetileg ünneplő tömeg gyorsan kezelhetetlenné vált, a rendőrségnek több alkalommal is be kellett avatkoznia. A hatóságok könnygázt és rendfenntartó eszközöket vetettek be, hogy feloszlassák az erőszakos csoportokat.

Néhány fiatal füstbombákat használt, mások tűzijátékoztak, annak ellenére, hogy a prefektusi rendelet minden pirotechnikai eszközt betiltott.

A kaotikus döntő után Szenegál másodszor nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, Marokkót legyőzve, írta a Le Monde.