Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

Az Afrika-kupa döntője után szétverték fél Párizst a bevándorlók

Súlyos rendbontások törtek ki Párizsban az Afrika-kupa döntőjét követően: a francia sajtó beszámolói szerint az incidensek egészen hajnal négy óráig folytatódtak a Champs-Élysées-n, miután az ünneplés tömeges erőszakba torkollott.

Szabó István
Forrás: Le Parisien2026. 01. 19. 11:18
A párizsi utcákon ünneplő tömeg hamar zavargásokba váltott Forrás: Facebook
A beszámolók szerint afrikai bevándorlók csoportjai vonultak az utcákra, ahol autókat rongáltak meg, üzletek kirakatait törték be, valamint összecsaptak a rendőrséggel. Több száz szenegáli szurkoló ünnepelte a győzelmet a Champs-Élysées-n, dacolva egy korábbi rendelettel, amely minden gyülekezést betiltott, írja a Le Parisisen.

bevándorló
Fotó: NurPhoto/AFP

A francia hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, rohamrendőrök próbálták helyreállítani a közrendet a belvárosban.

A bevándorlók kezelhetetlenné váltak

Az eredetileg ünneplő tömeg gyorsan kezelhetetlenné vált, a rendőrségnek több alkalommal is be kellett avatkoznia. A hatóságok könnygázt és rendfenntartó eszközöket vetettek be, hogy feloszlassák az erőszakos csoportokat.

Néhány fiatal füstbombákat használt, mások tűzijátékoztak, annak ellenére, hogy a prefektusi rendelet minden pirotechnikai eszközt betiltott.

A kaotikus döntő után Szenegál másodszor nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, Marokkót legyőzve, írta a Le Monde.

 

Borítókép: A párizsi utcákon ünneplő tömeg hamar zavargásba váltott (Forrás: Facebook)

