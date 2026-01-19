A beszámolók szerint afrikai bevándorlók csoportjai vonultak az utcákra, ahol autókat rongáltak meg, üzletek kirakatait törték be, valamint összecsaptak a rendőrséggel. Több száz szenegáli szurkoló ünnepelte a győzelmet a Champs-Élysées-n, dacolva egy korábbi rendelettel, amely minden gyülekezést betiltott, írja a Le Parisisen.
Az Afrika-kupa döntője után szétverték fél Párizst a bevándorlók
Súlyos rendbontások törtek ki Párizsban az Afrika-kupa döntőjét követően: a francia sajtó beszámolói szerint az incidensek egészen hajnal négy óráig folytatódtak a Champs-Élysées-n, miután az ünneplés tömeges erőszakba torkollott.
A francia hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, rohamrendőrök próbálták helyreállítani a közrendet a belvárosban.
A bevándorlók kezelhetetlenné váltak
Az eredetileg ünneplő tömeg gyorsan kezelhetetlenné vált, a rendőrségnek több alkalommal is be kellett avatkoznia. A hatóságok könnygázt és rendfenntartó eszközöket vetettek be, hogy feloszlassák az erőszakos csoportokat.
Néhány fiatal füstbombákat használt, mások tűzijátékoztak, annak ellenére, hogy a prefektusi rendelet minden pirotechnikai eszközt betiltott.
A kaotikus döntő után Szenegál másodszor nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, Marokkót legyőzve, írta a Le Monde.
Borítókép: A párizsi utcákon ünneplő tömeg hamar zavargásba váltott (Forrás: Facebook)
