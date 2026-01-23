rendőrségbécsilopásra felbujtásautó

„Lopásra való felbujtás” – Megbírságoltak egy bécsi férfit, mert nem zárta be az autóját

Különös büntetést kapott egy 34 éves bécsi futár: 25 euróra bírságolták, amiért kiszállítás közben nyitva hagyta a járművét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 7:12
Meglepő rendőrségi intézkedés borzolja a kedélyeket Bécsben. Egy 34 éves italkiszállító férfit 25 eurós pénzbírsággal sújtottak, mert egy rövid időre nem zárta le a furgonját, miközben egy megrendelést vitt ki a város Ottakring kerületében − írja az osztrák online hírportál, a Heute

Graffiti reading ''GANZ WIEN HASST DIE POLIZEI'' (''All of Vienna hates the police'') is seen sprayed on the wall of a residential building in Vienna, Austria, on June 7, 2025. The message appears beneath two windows next to parked cars and a residents-only parking sign. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
 „Egész Bécs utálja a rendőrséget” feliratú graffiti egy lakóház falán Bécsben. Fotó: AFP

Az eset hajnali fél négy körül történt: a sofőr a rendőrség közelében parkolt le szabályosan, majd néhány percre eltávolodott a járműtől. Mire visszatért, már rendőrök várták, akik rákérdeztek, hogy lezárta-e az autót. A férfi őszintén elismerte, hogy nem, mivel csak pár méterre ment el.

A rendőrök ezt szabálysértésnek minősítették, mondván: a nyitva hagyott autó lopásra való felbujtásnak is tekinthető. 

Bár a sofőr vitatta az intézkedést, végül befizette a bírságot, hogy elkerülje a jogi hercehurcát.

 

Törvény írja elő az autó lezárását

A bécsi rendőrség szóvivője szerint az eset közigazgatási szabálysértésnek számít: ha a sofőr olyan távol kerül a járműtől, hogy azt már nem tudja felügyelni, köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelenek ne tudják használni. 

Ez magában foglalja a motor leállítását, a kulcs kivételét és az autó bezárását.

A megbírságolt férfi szerint az ügy túlzó, de egyben figyelmeztetésnek is szánja másoknak:

Zárjátok mindig az autótokat – még akkor is, ha csak egy percre szálltok ki.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

