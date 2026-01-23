„Lopásra való felbujtás” – Megbírságoltak egy bécsi férfit, mert nem zárta be az autóját

Meglepő rendőrségi intézkedés borzolja a kedélyeket Bécsben. Egy 34 éves italkiszállító férfit 25 eurós pénzbírsággal sújtottak, mert egy rövid időre nem zárta le a furgonját, miközben egy megrendelést vitt ki a város Ottakring kerületében − írja az osztrák online hírportál, a Heute.

„Egész Bécs utálja a rendőrséget” feliratú graffiti egy lakóház falán Bécsben. Fotó: AFP

Az eset hajnali fél négy körül történt: a sofőr a rendőrség közelében parkolt le szabályosan, majd néhány percre eltávolodott a járműtől. Mire visszatért, már rendőrök várták, akik rákérdeztek, hogy lezárta-e az autót. A férfi őszintén elismerte, hogy nem, mivel csak pár méterre ment el.

A rendőrök ezt szabálysértésnek minősítették, mondván: a nyitva hagyott autó lopásra való felbujtásnak is tekinthető.

Bár a sofőr vitatta az intézkedést, végül befizette a bírságot, hogy elkerülje a jogi hercehurcát.

Törvény írja elő az autó lezárását

A bécsi rendőrség szóvivője szerint az eset közigazgatási szabálysértésnek számít: ha a sofőr olyan távol kerül a járműtől, hogy azt már nem tudja felügyelni, köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelenek ne tudják használni.

Ez magában foglalja a motor leállítását, a kulcs kivételét és az autó bezárását.

A megbírságolt férfi szerint az ügy túlzó, de egyben figyelmeztetésnek is szánja másoknak:

Zárjátok mindig az autótokat – még akkor is, ha csak egy percre szálltok ki.

