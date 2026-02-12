Végső búcsú Koltai Jánostól: megható pillanatok és feltűnő hiányzók a temetésen

Csütörtök délután tartották Koltai János búcsúztatását azon a településen, ahol élete utolsó éveit töltötte. A színész – akit a legtöbben a Szomszédok Gábor Gáboraként ismertek – 1935-ben született Budapesten, pályája során színészként, díszlettervezőként, rendezőként és képzőművészként is dolgozott. A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1963-ban végzett, később a Szegedi Nemzeti Színházhoz, majd a Madách Színházhoz szerződött. A Budapest és a Balázs Béla Filmstúdióban kisfilmeket készített.

Koltai János 91 éves volt Forrás: Fidelio.hu

Koltai János temetése

Nagybaczoni Nagy Kati rendező a temetés előtt így idézte fel a művészt: „János még a legutóbbi nyáron is fantasztikus szellemi állapotban volt, örömmel olvasott fel és mesélt nekünk – ezek a képek maradjanak meg róla.”

Az egyházi búcsúztatót követően Bajza Viktória színésznő emlékezett meg róla, aki megható szavakkal idézte fel jellegzetes hangját és játékát.

Felolvasták Bencze Ilona levelét is: „Két éve, amikor Évát elvesztetted, sebzett madár lettél. Most csendben mentél utána – az emlékeink és a szeretetünk veled marad.” A település nevében Neisz Péter búcsúzott, hangsúlyozva, hogy a faluban nemcsak művészként, hanem barátként is tisztelték.

A temetésről készült fotókat itt lehet megtekinteni.

A Blikk beszámolója szerint feltűnő volt, hogy a Szomszédok egykori főbb szereplői közül szinte senki sem vett részt a búcsún; a gyászolók között csak Lengyel Katalin, a sorozat „Vica cicája” volt felismerhető. A családi sírban végül felesége mellett helyezték örök nyugalomra Koltai János urnáját.