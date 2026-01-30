DániamigránsbűnözéskitoloncolásMette Frederiksen

Dánia is a józan ész útjára léphet

Az Észak-európai ország megelégelte a várakozást az Emberi Jogok Európai Egyezményét érintő bírósági döntéssel kapcsolatban és saját kezébe vette az irányítást. Dánia vezetése az egyre növekvő társadalmi nyomás hatására egy olyan törvénycsomagot készített elő, amivel kiszélesítenék a migráns bűnözők kitoloncolására alkalmazható jogi lehetőségeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 17:36
Migránsok Koppenhágában
Migránsok Koppenhágában Forrás: AFP
Dánia pénteken jelentette be, hogy egy olyan új törvényi szabályozás előkészítésén dolgozik, amely kiszélesítené a külföldiek – köztük bűnelkövetők – kiutasításának lehetőségét, még akkor is, ha ez összeütközésbe kerülhet az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatával. A migráció és a menekültügy területén tapasztalható nemzetközi szigorítási hullám részeként több európai állam, köztük Dánia is, bírálta a strasbourgi székhelyű bíróságot, amiért annak döntései rendszeresen akadályozzák a kitoloncolásokat – adott hírt az eseményről az Origo.

Dánia kormánya, Metter Frederiksen vezetésével szigorításokra készül a bűnöző migránsok jogi elbírálásával kapcsolatban
Dánia kormánya, Metter Frederiksen vezetésével szigorításokra készül a bűnöző migránsok jogi elbírálásával kapcsolatban Fotó: AFP

Mette Frederiksen miniszterelnök pénteken arról beszélt, hogy a középjobboldali pártokból álló kormánykoalíciója nem várja meg a bíróság bevándorlással összefüggésben lévő, az Emberi Jogok Európai Egyezményét érintő értelmezésének felülvizsgálatát, hanem saját hatáskörben lép.

Egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: egyes jogi szakértők szerint a tervezett lépések sérthetik az egyezményt, a kormány azonban eltérően ítéli meg a helyzetet. 

Frederiksen hangsúlyozta, hogy a szigorítás oka az, hogy az egyezmény mögött álló államok többsége osztja Dánia álláspontját az értelmezés megváltoztatásának szükségességéről, ugyanakkor elismerte, hogy a döntés jogi vitákat válthat ki.

A dán kormány különösen azokat az európai bírósági határozatokat kifogásolja, amelyek családi kapcsolatokra hivatkozva akadályozták meg a kiutasítások végrehajtását. Amennyiben a tervezett módosításokat elfogadják, azok május 1-jén lépnének életbe, és enyhébb feltételekhez kötnék azon külföldi állampolgárok kitoloncolását, akiket súlyos bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb börtönbüntetésre ítéltek.

A kormány további intézkedéseket is tervez: elektronikus megfigyelés bevezetését azoknál, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel és nem tesznek eleget bejelentkezési kötelezettségüknek, a szíriai dán nagykövetség újranyitását – ahonnan jelentős számú migráns érkezik –, valamint egy külön kitoloncolási megbízott kinevezését.

Koppenhága emellett megvizsgálja egy, az Európai Unión kívül létrehozandó, akár első uniós befogadóközpont létrehozásának lehetőségét, továbbá növelné a menekültstátusz visszavonására irányuló eljárások számát. A közel hatmillió lakosú Dánia 2025 első tizenegy hónapjában összesen 839 embernek biztosított menedékjogot, és várhatóan az év végéig ezer alatt marad a jóváhagyott kérelmek száma, amire 1983 óta mindössze negyedszer kerülhet sor. Az elmúlt időszakban a legtöbb menedékkérő Szíriából, Afganisztánból, Eritreából és Szomáliából érkezett.

