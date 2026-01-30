Ilyen egyszer és mindenkorra rögzített adottságok a földrajzi feltételek, amiket a geológia teremtett meg, elemezte a XXI. Század Intézet igazgatója, Békés Márton az örök geopolitikai összefüggések mai következményeit.
Közép-európai szövetség: korunk végvárai a benzinkutak
A történelem ismétli önmagát, csak más formában, azaz mindig az adott korhoz illő módon. Ennek oka, hogy a történelem olyan keretek között zajlik, amelyeket megváltoztathatatlan adottságok alakítanak ki, és ha az egyes korszakok között tapasztalunk is jelentős változást, azok csak nagyon lassan mennek végbe, hangzik el a XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast adásában.
Szintén adottság az ezek körülményei között élő népesség, és e populáció antropológiai, demográfiai és kulturális jellemzői. A földrajz és az emberi együttélés közös törvényei eredményezik a geopolitikai összefüggéseket, amelyeknek szintén megvannak a maguk szabályai.
A hosszú távú történelemből olyan történeti mintázatok következnek, amelyek akár egy teljes évezreden keresztül maradandónak bizonyulnak, de minimum évszázados ciklusokat határoznak meg.
Ilyen történeti mintázat például, hogy a honfoglalástól kezdve egészen máig tartóan a Kárpát-medence centrális erőtere: Magyarország. Igaz volt ez a mongol, az oszmán, az osztrák, a német és a szovjet megszállások ellenére is, de még Trianon sem tudta felülírni, sőt ma is elmondható. Ennek alapján akár azt is mondhatnánk, hogy korunk végvárrendszere a benzinkúthálózat.
