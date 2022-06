Az Árpád fejedelem vezette hazatéréstől kezdődő és III. András halálával lezáruló Árpád-kor sokszínű történelmi, régészeti, illetve szellemi-kulturális emlékeit vonultatja fel a Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarságkutató Intézet közreműködésével létrejött kiállítás, amely június 15-ig látható a székesfehérvári Szent István Múzeumban. A Magyar Királyság ekkor regionális nagyhatalom volt, és egész Európában jelentős politikai és katonai tényezőnek számított – meséli Hidán Csaba László, aki azt is elárulja, hogy ebben az időszakban a mongolokon kívül más ellenség az ország közepéig sem jutott; Szent István, Szent László és Kun László pedig soha nem veszített csatát. Az országot erős kézzel védték, azonban további területeket nem csatoltak hozzá az Árpád-házi királyok. – A Kárpát-medence földrajzi, politikai, kulturális, történelmi egység; azonos a történelmi Magyarországgal, azonos az Árpád-házzal – jelenti ki. Mint mondja, ezt a korszak uralkodói tudták, rendelkeztek egyfajta egészséges arányérzékkel, ezért nem terjeszkedtek tovább.

Valahol itt keresendő a válasz arra a kérdésre, hogy miért ebből a dinasztiából került ki a legtöbb szent, valamint azt is tudni kell hozzá, hogy Magyarországon ekkor nem létezett vallásüldözés. – Amikor a keresztes hadjáratok megkezdődtek, mindenütt Nyugat-Európában kegyetlen zsidó pogrom indult, de az Árpád-házi királyok nem engednek meg ilyesmit, sőt Kálmán király befogadta és megvédte a zsidókat. A más vallásúakat nem érte bántalom, amíg az ország törvényét és hagyományait betartották– fejti ki, majd arra is emlékeztet, hogy a Szent István által létrehozott közigazgatási rendszer némely megnevezését több mint ezer esztendő elteltével is használják a trianoni utódállamok; hiszen a mai Szlovákiában létezik Trencsén vagy Pozsony megye, a mai Romániában pedig Kolozs, Temes, Fehér, Bihar és Arad – ezek mind szentistváni vármegyék. A kutató szerint mindez azt mutatja, hogy milyen nagy tudással és szakértelemmel szervezték meg azokban az időkben a magyar közigazgatást.

A történelem viharai ellenére gazdag hagyaték maradt fenn ebből a korszakból, amelynek egy részét azonban külföldi gyűjtemények őrzik. Ezek közül több – évszázadok óta – most egy időre újból hazatérhetett, ugyanakkor az elmúlt évek magyarországi régészeti feltárásai során előkerült tárgyak jelentős része itt mutatkozik be először a közönség előtt, de még Párizsból és a Vatikánból is érkeztek korabeli ereklyék. A kiállítótérbe lépve nem csupán a főúri élet tárul a szemünk elé, hanem a falvak népének mindennapjai is, ahogy a történész fogalmaz: a Kárpát-medence egysége. Bepillantást nyerhetünk a kor emberének világképébe, ahol a csoda, a Mennyország és a pokol a maga természetességében jelent meg; beléphetünk templomokba, kolostorokba és huzatos hegyi várakba, miközben szentjeink és királyaink szelleme őrködik felettünk.