Újabb helyen estek egymásnak a tiszások

Üvöltözésbe fajult a „szeretetországot” építő Tisza-szigetek egyik találkozója. Az esetről nyilvánosságra hozott felvételekből egyértelműen kiderül, már kampány hivatalos kezdete előtt egymás torkának ugrottak a tiszások.

Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Azt nem értem, hogy mi a lóf…sz bajotok van nektek énvelem

– mondta egy hölgy a felvételen. Ezt követően kiemelte,

voltam pultozni többször, csináltam szóróanyagokat, hívogatom az embereket, küldöm a Messenger-üzeneteket, csinálom a szakanyagokat

– sorolta dühösen, miközben egy másik szigettag a lusaságát vetette a szemére.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, miközben Magyar Péter győzelemre készül, pártja vidéken mostanra gyakorlatilag felszámolta magát. Az aktivisták elszivárogtak, a Tisza-szigetek száma csökken, mindeközben pedig egyre nagyobb a jelöltek közti feszültség.