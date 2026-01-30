tisza pártmagyar pétertisza - szigetekaktivista

Újabb helyen estek egymásnak a tiszások

Újabb bizonyíték került nyilvánosságra arra vonatkozóan, hogy milyen hatalmas feszültségek vannak a Tisza Párt gerincéül szolgáló Tisza-szigetekben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:30
Fotó: AFP
Üvöltözésbe fajult a „szeretetországot” építő Tisza-szigetek egyik találkozója. Az esetről nyilvánosságra hozott felvételekből egyértelműen kiderül, már kampány hivatalos kezdete előtt egymás torkának ugrottak a tiszások. 

Hungarian opposition leader Peter Magyar of TISZA (Respect and Freedom) party answers a journalist's question during the international press conference in Budapest, Hungary, on January 5, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Azt nem értem, hogy mi a lóf…sz bajotok van nektek énvelem

– mondta egy hölgy a felvételen. Ezt követően kiemelte, 

voltam pultozni többször, csináltam szóróanyagokat, hívogatom az embereket, küldöm a Messenger-üzeneteket, csinálom a szakanyagokat

– sorolta dühösen, miközben egy másik szigettag a lusaságát vetette a szemére.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, miközben Magyar Péter győzelemre készül, pártja vidéken mostanra gyakorlatilag felszámolta magát. Az aktivisták elszivárogtak, a Tisza-szigetek száma csökken, mindeközben pedig egyre nagyobb a jelöltek közti feszültség. 

Nemrég lapunk arról írt, a Magyar Nemzet információi szerint vidéken romokban hever a Tisza Párt, az előválasztás óta folyamatosan csökken a Tisza-szigetek, illetve az aktivisták száma, miközben a győztes és a bukott jelöltek között is egyre inkább kiéleződik a viszony. 

A Magyar Nemzet informátora szerint Magyar Péter próbálkozik a vidékre való visszatéréssel, de ezek a próbálkozások sorozatosan kudarcot vallanak. 

Nagyon fontos lenne a vidéki nagyvárosokban és a kistelepüléseken is szavazatot, szimpatizánsokat szerezni. 2024 nyarán még úgy tűnt, hogy ez simán menni fog, de tavaly ősztől folyamatosan lesújtó számok érkeztek a vidéki választókkal kapcsolatban

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, a Tisza Párt helyi jelentősége a legtöbb térségben rohamosan csökken az előválasztás óta, ugyanis az elnökség nem tud úrrá lenni a Tisza-szigetek és az aktivisták erózióján, illetve a bukott jelöltek sértettségéből fakadó károkozásokon. 

Több térségben, ilyen Hajdú-Bihar, Baranya, és Pest vármegye is, komoly viszályok alakultak ki, aminek köszönhetően folyamatosan erodálódik a Tisza Párt

– tette hozzá az informátor. Elárulta, Magyar Péter éppen ezért most több, a vidéki szavazóknak szóló kampánytémát is igyekszik hangoztatni, ugyanakkor ezekkel sem sikerült mostanáig eredményeket elérni.

Be akart vágódni a szegényeknél, ezért fát osztott, és rezsicsökkentésről beszélt. Meg akarta nyerni a gazdákat, ezért elment a tüntetésükre. Azonban Péter arra nem számított, hogy ezek nem elegendők. Mindeközben pedig a korábban hatékonyan működő országjárás teljesen haszontalanná vált

– jelentette ki az informátor.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

