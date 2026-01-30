Norvégialabdarúgó-világbajnokságJonas Gahr Stoer

Már a miniszterelnök is azzal foglalkozik, hogy sört lehessen inni a futballvébé alatt

Bár még kicsivel több mint négy hónap van hátra a labdarúgó-világbajnokság kezdetéig, Norvégia már az esemény lázában ég. Az országban most az az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi lesz azokkal a szurkolókkal, akik nem utaznak el az Egyesült Államokba és akik az éjszaka közepén nem limonádét akarnak inni a mérkőzések alatt. Norvégia nem viccel, a kérdés már az ország miniszterelnökének asztalán hever.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:48
Jonas Gahr Støre, Norvégia miniszterelnöke (kék kabátban, háttal) és Erling Haaland találkozása Fotó: FREDRIK VARFJELL Forrás: NTB
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kemény csoportba került a norvég labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon. A selejtezőket fölényesen megnyerő, az olaszokat pótselejtezőre küldő norvég csapat Franciaországgal, Szenegállal és egy, a pótselejtezőből érkező válogatottal (ez lehet Irak, Bolívia vagy Suriname) került egy csoportba. A franciák és a norvégok összecsapása ennek a vb-szakasznak az egyik legkiemelkedőbb meccse lehet, mégsem ez most a központi téma az északi országban. Norvégia azonban ezúttal sem viccel.

Norvégia
Norvégia: az ország, ahol mindenki inni akar (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Norvégia: az ország, ahol mindenki inni akar

A norvégok akkor is szeretnek inni, ha nincs éppen focimeccs, de egy labdarúgó-világbajnokság – ráadásul norvég részvétellel – nem képzelhető el tejjel vagy limonádéval. A gond csak az, hogy az északi országban az alkoholok árusítása szigorú feltételekhez kötött. 

A főszabály az, hogy hajnali 3-kor és 4 órakor semmiféleképp nem lehet alkoholt árulni.

Mi ezzel a gond? Nézzünk csak rá a világbajnokság menetrendjére.

  • 2026. június 17. szerda. 00.00: Norvégia–Irak/Bolívia/Suriname
  • 2026. június 23. kedd: 02.00: Norvégia–Szenegál

Magyarul: az első meccsnek hajnali 2 órakor, a másodiknak hajnali 4 órakor lesz vége. 

Márpedig a drukker mit szeretne csinálni a meccsek alatt és után? Inni. Örömében, bánatában, édesmindegy.

Úgy tűnik, hogy ez a valóban fontos kérdés elérte azt a szintet, amikor már komolyan foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Máskülönben aligha nyilatkozna minderről az ország miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre. – Sokan várjuk már, hogy láthassuk a labdarúgó-válogatottat az idei labdarúgó-világbajnokságon. A kormány most azon dolgozik, hogy az emberek együtt nézhessék a mérkőzéseket az éjszakai klubokban, miközben sört ihatnak. Még akkor is, ha a norvég válogatott mérkőzéseit az éjszaka játsszák – mondta Jonas Gahr Støre miniszterelnök.

Csak a sör, semmi más

A norvég kormány most külön rendeletet akar alkotni, amelyben engedélyezik a sör eladását és felszolgálását hajnali 6 óráig. Fontos, hogy ezek a szabályok csak és kizárólag azokon a napokon lépnek életbe, amikor a norvég csapat pályára lép a világbajnokságon. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az enyhítés csak és kizárólag a sörre vonatkozik, semmilyen más alkoholos italra nem.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.