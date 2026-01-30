Már a miniszterelnök is azzal foglalkozik, hogy sört lehessen inni a futballvébé alatt

Kemény csoportba került a norvég labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon. A selejtezőket fölényesen megnyerő, az olaszokat pótselejtezőre küldő norvég csapat Franciaországgal, Szenegállal és egy, a pótselejtezőből érkező válogatottal (ez lehet Irak, Bolívia vagy Suriname) került egy csoportba. A franciák és a norvégok összecsapása ennek a vb-szakasznak az egyik legkiemelkedőbb meccse lehet, mégsem ez most a központi téma az északi országban. Norvégia azonban ezúttal sem viccel.

Norvégia: az ország, ahol mindenki inni akar ( Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

A norvégok akkor is szeretnek inni, ha nincs éppen focimeccs, de egy labdarúgó-világbajnokság – ráadásul norvég részvétellel – nem képzelhető el tejjel vagy limonádéval. A gond csak az, hogy az északi országban az alkoholok árusítása szigorú feltételekhez kötött.

A főszabály az, hogy hajnali 3-kor és 4 órakor semmiféleképp nem lehet alkoholt árulni.

Mi ezzel a gond? Nézzünk csak rá a világbajnokság menetrendjére.

2026. június 17. szerda. 00.00: Norvégia–Irak/Bolívia/Suriname

2026. június 23. kedd: 02.00: Norvégia–Szenegál

Magyarul: az első meccsnek hajnali 2 órakor, a másodiknak hajnali 4 órakor lesz vége.

Márpedig a drukker mit szeretne csinálni a meccsek alatt és után? Inni. Örömében, bánatában, édesmindegy.

Úgy tűnik, hogy ez a valóban fontos kérdés elérte azt a szintet, amikor már komolyan foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Máskülönben aligha nyilatkozna minderről az ország miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre. – Sokan várjuk már, hogy láthassuk a labdarúgó-válogatottat az idei labdarúgó-világbajnokságon. A kormány most azon dolgozik, hogy az emberek együtt nézhessék a mérkőzéseket az éjszakai klubokban, miközben sört ihatnak. Még akkor is, ha a norvég válogatott mérkőzéseit az éjszaka játsszák – mondta Jonas Gahr Støre miniszterelnök.

Csak a sör, semmi más

A norvég kormány most külön rendeletet akar alkotni, amelyben engedélyezik a sör eladását és felszolgálását hajnali 6 óráig. Fontos, hogy ezek a szabályok csak és kizárólag azokon a napokon lépnek életbe, amikor a norvég csapat pályára lép a világbajnokságon. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az enyhítés csak és kizárólag a sörre vonatkozik, semmilyen más alkoholos italra nem.