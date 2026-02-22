Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

pavlova mariasviatchenko alexeiilia malinintom jonestéli olimpiaműkorcsolya

Pavlova „szexbombaként” hódította meg Milánót, de Malininé a közönség szíve + videó

A végéhez közeledik a milánói–cortinai téli olimpia, és a szombati nap egyik fénypontja a műkorcsolyázók gálája volt. Legnagyobb örömünkre a negyedik helyen végzett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó révén magyar résztvevője is volt a show-nak, és az orosz születésű, de Magyarországot képviselő páros Tom Jones Sexbomb című slágerére újfent megmutatta, miért is tartoznak a szakág legszűkebb elitjébe. A show-t egyébként az ötkarikás játékok tragikus hőse, az amerikai Ilia Malinin vitte el.

Molnár László
2026. 02. 22. 8:35
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hatalmas sikert aratott a szombat esti gálán
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hatalmas sikert aratott a szombat esti gálán Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Mint utólag kiderült, egy olimpiai negyedik hely is hozhat olyan utólagos elismeréseket, amiért egyáltalán érdemes valakinek versenyszerűen korcsolyáznia. Mint ismert, az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó éppen egy hete a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Az orosz születésű, de magyar színekben versenyző páros az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy mind a kűrjükre (141,39 pont), mind pedig összetettben (215,26 pont) jelentősen megjavították eddigi pontszámukat.

Az olimpiai 4. helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros viheti majd a magyar zászlót a vasárnap esti záróünnepségen
Az olimpiai 4. helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros viheti majd a magyar zászlót a vasárnap esti záróünnepségen (Fotó: AFP/WANG ZHAO)

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei jutalma: ők vihetik a magyar zászlót a záróünnepségen 

A magyar olimpiai csapat legeredményesebb sportolói számára azonban nem értek véget a játékok szenzációs versenyprogramjuk befejezése után. A fradi.hu cikke szerint a zöld-fehéreknél versenyző két műkorcsolyázót az a megtiszteltetés érte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére 

ők vihetik a nemzeti zászlót az olimpia vasárnapi záróünnepségén.

Ám előtte még egy másik örömteli kötelezettségüknek tettek eleget, mégpedig a Forum di Milánóban, ahol szombaton este a jégvilág sztárjai között ők is elkápráztatták a közönséget a műkorcsolyázók gáláján. 

Pavlova és Sviatchenko tizedikként lépett jégre és hamar vastapsra késztette a publikumot az Eurosport beszámolója szerint, amely nagy ovációval és ütemes tapssal követte végig Tom Jones Sexbomb (Szexbomba) című számára előadott könnyed produkciót, amely épp úgy hibátlanul sikerült, mint múlt vasárnap a rövidprogram és hétfőn a kűr.

A páros két tagjában már nem lehetett felfedezni azt a csalódottságot, amit még hétfőn, az eredményhirdetést követően mindenki jól láthatott rajtuk. Pavlova Maria például megosztotta azt az üzenetet a saját közösségi oldalán, amiben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Az orosz Sport.24 portál is arról írt, hogy Pavlováék bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után.

Műkorcsolya, páros, végeredmény:

  1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
  3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26

 

A gálán már hibátlan programot mutatott be Ilia Malinin, nem maradhatott el a védjegyévé vált hátra szaltó sem
A gálán már hibátlan programot mutatott be Ilia Malinin, nem maradhatott el a védjegyévé vált hátra szaltó sem (Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP)

Az olimpia tragikus hőse ezúttal bizonyított

A közönség soraiban olyan világsztár is feltűnt, mint a világhírű hongkongi színész, Jackie Chan, ám a közönség szívét nem ő, hanem a téli olimpia egyik tragikus hőse, Ilia Malinin hódította el. A csapatban olimpiai bajnok amerikai – egyéniben a borzalmasan sikerült kűr miatt a vezető pozícióból egészen a 8. helyig zuhant vissza – egy kapucnis pulóverben előadott korcsolyázása közben a lelátó népe vagy tátott szájjal és síri csendben nézte a csodát, vagy valóságos hangrobbanásban tört ki minden egyes sikeres ugrást követően.

És ezúttal Malinin nem okozott csalódást, hiszen a már említett kűrrel ellentétben a gálán egymás után ugrotta a négyfordulatosokat, valamint a védjegyévé váló hátra szaltót is. A tengerentúli szupersztár aztán szerepet kapott a nők között idén Európa-bajnok Niina Petrokina műsorában is, amelyben az észt műkorcsolyázó több férfival is kacérkodott, ezek egyike volt Malinin.

Malinin után a legnagyobb sikert éppen a férfiak között aranyérmes kazah Mikhail Shaidorov aratta, aki Kungfu Panda jelmezében előbb megküzdött a Pókemberrel, majd a párosban ezüstérmes georgiai Luka Berulava által megszemélyesített római kori gladiátor a lábánál fogva felkapta őt és úgy megpörgette a levegőben, mintha a kazah sportoló egy páros hölgy tagja lenne. Shaidorov ilyen öltözékben is hibátlanul ugrott, a produkció végén pedig plüsspandát adott át Jackie Channek.




 

