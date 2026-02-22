Pavlova „szexbombaként” hódította meg Milánót, de Malininé a közönség szíve + videó

Mint utólag kiderült, egy olimpiai negyedik hely is hozhat olyan utólagos elismeréseket, amiért egyáltalán érdemes valakinek versenyszerűen korcsolyáznia. Mint ismert, az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó éppen egy hete a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Az orosz születésű, de magyar színekben versenyző páros az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy mind a kűrjükre (141,39 pont), mind pedig összetettben (215,26 pont) jelentősen megjavították eddigi pontszámukat.

Az olimpiai 4. helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros viheti majd a magyar zászlót a vasárnap esti záróünnepségen (Fotó: AFP/WANG ZHAO)

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei jutalma: ők vihetik a magyar zászlót a záróünnepségen

A magyar olimpiai csapat legeredményesebb sportolói számára azonban nem értek véget a játékok szenzációs versenyprogramjuk befejezése után. A fradi.hu cikke szerint a zöld-fehéreknél versenyző két műkorcsolyázót az a megtiszteltetés érte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére

ők vihetik a nemzeti zászlót az olimpia vasárnapi záróünnepségén.

Ám előtte még egy másik örömteli kötelezettségüknek tettek eleget, mégpedig a Forum di Milánóban, ahol szombaton este a jégvilág sztárjai között ők is elkápráztatták a közönséget a műkorcsolyázók gáláján.

Pavlova és Sviatchenko tizedikként lépett jégre és hamar vastapsra késztette a publikumot az Eurosport beszámolója szerint, amely nagy ovációval és ütemes tapssal követte végig Tom Jones Sexbomb (Szexbomba) című számára előadott könnyed produkciót, amely épp úgy hibátlanul sikerült, mint múlt vasárnap a rövidprogram és hétfőn a kűr.

A páros két tagjában már nem lehetett felfedezni azt a csalódottságot, amit még hétfőn, az eredményhirdetést követően mindenki jól láthatott rajtuk. Pavlova Maria például megosztotta azt az üzenetet a saját közösségi oldalán, amiben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Az orosz Sport.24 portál is arról írt, hogy Pavlováék bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után.

Műkorcsolya, páros, végeredmény: Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75 Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09 Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26