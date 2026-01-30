Donald Trump vészhelyzetet hirdetett

A Donald Trump által aláírt és a Fehér Ház honlapjára fölkerült dokumentum szerint a kubai kormány rendkívüli intézkedéseket hozott, amelyek károsak és fenyegetik az Egyesült Államokat. A dokumentum szerint a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik – és támogatja őket –, beleértve az Oroszországi Föderáció kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot.

Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegeté. Fotó: AFP

A dokumentum kimondja, hogy az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának.

A rendelet nem határozza meg a lehetséges vámok konkrét mértékét.

A rendelet szerint az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel, írja a Guardian. Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere elítélte Donald Trump elnöki rendeletét, és azt Kuba és népe elleni brutális agressziónak nevezte, amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek.

A külügyminiszter azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára.