Donald Trump vészhelyzetet hirdetett

Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt, egyben aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését az azokból az országokból származó árukra, amelyek Kubának olajat adnak el vagy szállítanak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 30. 11:57
Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését Forrás: AFP
A Donald Trump által aláírt és a Fehér Ház honlapjára fölkerült dokumentum szerint a kubai kormány rendkívüli intézkedéseket hozott, amelyek károsak és fenyegetik az Egyesült Államokat. A dokumentum szerint a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik – és támogatja őket –, beleértve az Oroszországi Föderáció kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot.

Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegeté.  Fotó: AFP

A dokumentum kimondja, hogy az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának. 

A rendelet nem határozza meg a lehetséges vámok konkrét mértékét.

A rendelet szerint az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel, írja a Guardian. Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere elítélte Donald Trump elnöki rendeletét, és azt Kuba és népe elleni brutális agressziónak nevezte, amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek. 

A külügyminiszter azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára.

 

Donald Trump ultimátumot adott Kubának

Január elején beszámoltunk arról, hogy Donald Trump amerikai elnök kemény hangvételű üzenetben szólította fel Kubát arra, hogy kössön megállapodást, különben súlyos következményekkel kell számolnia. Trump figyelmeztetése nem sokkal azután érkezett, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai vezetőt.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

