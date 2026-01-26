Tömeges amputáció, triázs, összeomló kórházak – francia orvosok szerint ilyen látkép várna ránk Macronék tervei nyomán

Szintet lépett a brüsszeli elit által szított háborús őrület: Franciaországban már a várható tömeges emberveszteség mértékét kalkulálgatják. Amint a The Zebra The Man Digitális Polgári Kör kiszúrta, egy francia egészségügyi szaklap arról írt a minap, hogy a kiszivárgott információk szerint Franciaország adná az egészségügyi hátországot egy olyan eszkalálódott háborúban, ahol 100–150 ezer sebesült katonával számolnak mindössze 180 nap alatt.

Emmanuel Macron francia elnök a francia Alpokban lévő varcesi katonai támaszponton 2025. november 27-én. Az államfő bejelentette, hogy Franciaország 2026 nyarától bevezeti az önkéntes tíz hónapos „nemzeti szolgálatot” fiatal felnőttek számára. Fotó: MTI/EPA/AP/Thomas Padilla

Párizs azt kérte a kórházaktól: már idén márciusig készüljenek fel arra, hogy az akár a kontinensünk egészére kiterjedő katonai konfliktusban miként tudnának helytállni. Nem meglepő módon a hírnek pillanatok alatt hatalmas visszhangja támadt, s a szaklap beszámolója szerint a francia katonai orvosok máris kongatják a vészharangot, hogy egy európai háborúban a sebesülteket nem tudnák ellátni.

Az orvosok kongatják a vészharangot

A számos válsággócban tapasztalatokat szerzett orvosok egyebek mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrán hadszíntéren nincs európai légi fölény, ezért nem lehet helikopterekkel percek alatt kimenekíteni a sebesülteket, mint ahogy Maliban, Afganisztánban vagy a Száhel-övezetben. „A konfliktuszónák kiterjedtek, az evakuálási idő végtelenül hosszú. Mire megérkezik az orvosi segítség, a sebesült rendszerint már kritikus állapotban van” – figyelmeztettek. Ilyen körülmények között legfeljebb „kármentésre” lenne lehetőség, ami vérzéscsillapítást, vagy a legtöbb esetben amputálást jelent. „Ilyen helyzetben nincs meg a műtő luxusa, nincs időnk megmenteni a végtagot” – írták.

Ezer sebből vérző terv

Azonban csak a jéghegy csúcsa, hogy a szükséges egészségügyi és szállítási infrastruktúrát nem lehet varázsütésre az ukrán frontra telepíteni. Legalább ekkora problémaként említették a kapacitáshiányt, hiszen jelenleg sincs elég orvos, ápoló, kórházi ágy és egyéb felszerelés. Franciaország még a hazai betegek ellátáshoz sem rendelkezik elegendő orvossal, nemhogy súlyosan sérült európai katonák szakszerű kezeléséhez. Kérdés, hogy eközben miként folyhatna zavartalanul az infarktusos, stroke-os, rákos és egyéb betegek ellátása a polgári kórházakban.

A katonai orvosok kitértek arra is: aki békeidőben helytáll orvosként – folyamatosan rendelkezésre álló informatikai és high-tech támogatással – nem biztos, hogy háborús időben is képes erre, különösen a frontvonalon. Ehhez jön még, hogy futószalagon kellene akár számukra is sokkoló állapotokat – például kiterjedt égési sérüléseket, robbantásos sebeket – kezelniük, amelyekkel a praxisukban nem, vagy csak kivételes esetekben találkoztak.