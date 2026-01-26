franciaországmacronegészségügyiorvos

Tömeges amputáció, triázs, összeomló kórházak – francia orvosok szerint ilyen látkép várna ránk Macronék tervei nyomán

Európai háborús forgatókönyvre készülhet Franciaország egészségügyi rendszere: egy francia szaklap szerint kiszivárgott információk alapján Párizs az egészségügyi hátország feladatát kaphatná egy eszkalálódó konfliktusban. A The Zebra The Man Digitális Polgári Kör által szemlézett cikk 100–150 ezer sebesült katonával számoló becslést említ, miközben a francia kórházakat arra kérték, hogy márciusig készüljenek fel.

Munkatársunktól
2026. 01. 26. 11:30
Fotó: Gian Ehrenzeller Forrás: MTI/EPA/Keystone
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szintet lépett a brüsszeli elit által szított háborús őrület: Franciaországban már a várható tömeges emberveszteség mértékét kalkulálgatják. Amint a The Zebra The Man Digitális Polgári Kör kiszúrta, egy francia egészségügyi szaklap arról írt a minap, hogy a kiszivárgott információk szerint Franciaország adná az egészségügyi hátországot egy olyan eszkalálódott háborúban, ahol 100–150 ezer sebesült katonával számolnak mindössze 180 nap alatt.

Varces, 2025. november 27. Emmanuel Macron francia elnök a francia Alpokban lévő varcesi katonai támaszponton 2025. november 27-én. Az államfő bejelentette, hogy Franciaország 2026 nyarától bevezeti az önkéntes tíz hónapos "nemzeti szolgálatot" fiatal felnőttek számára. MTI/EPA/AP/Thomas Padilla
Emmanuel Macron francia elnök a francia Alpokban lévő varcesi katonai támaszponton 2025. november 27-én. Az államfő bejelentette, hogy Franciaország 2026 nyarától bevezeti az önkéntes tíz hónapos „nemzeti szolgálatot” fiatal felnőttek számára. Fotó: MTI/EPA/AP/Thomas Padilla 

Párizs azt kérte a kórházaktól: már idén márciusig készüljenek fel arra, hogy az akár a kontinensünk egészére kiterjedő katonai konfliktusban miként tudnának helytállni. Nem meglepő módon a hírnek pillanatok alatt hatalmas visszhangja támadt, s a szaklap beszámolója szerint a francia katonai orvosok máris kongatják a vészharangot, hogy egy európai háborúban a sebesülteket nem tudnák ellátni.

Az orvosok kongatják a vészharangot

A számos válsággócban tapasztalatokat szerzett orvosok egyebek mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrán hadszíntéren nincs európai légi fölény, ezért nem lehet helikopterekkel percek alatt kimenekíteni a sebesülteket, mint ahogy Maliban, Afganisztánban vagy a Száhel-övezetben. „A konfliktuszónák kiterjedtek, az evakuálási idő végtelenül hosszú. Mire megérkezik az orvosi segítség, a sebesült rendszerint már kritikus állapotban van” – figyelmeztettek. Ilyen körülmények között legfeljebb „kármentésre” lenne lehetőség, ami vérzéscsillapítást, vagy a legtöbb esetben amputálást jelent. „Ilyen helyzetben nincs meg a műtő luxusa, nincs időnk megmenteni a végtagot” – írták.

Ezer sebből vérző terv

Azonban csak a jéghegy csúcsa, hogy a szükséges egészségügyi és szállítási infrastruktúrát nem lehet varázsütésre az ukrán frontra telepíteni. Legalább ekkora problémaként említették a kapacitáshiányt, hiszen jelenleg sincs elég orvos, ápoló, kórházi ágy és egyéb felszerelés. Franciaország még a hazai betegek ellátáshoz sem rendelkezik elegendő orvossal, nemhogy súlyosan sérült európai katonák szakszerű kezeléséhez. Kérdés, hogy eközben miként folyhatna zavartalanul az infarktusos, stroke-os, rákos és egyéb betegek ellátása a polgári kórházakban.

A katonai orvosok kitértek arra is: aki békeidőben helytáll orvosként – folyamatosan rendelkezésre álló informatikai és high-tech támogatással – nem biztos, hogy háborús időben is képes erre, különösen a frontvonalon. Ehhez jön még, hogy futószalagon kellene akár számukra is sokkoló állapotokat – például kiterjedt égési sérüléseket, robbantásos sebeket – kezelniük, amelyekkel a praxisukban nem, vagy csak kivételes esetekben találkoztak.

Totális káosz

Mindezen felül a háborús közegben azzal is számolni kellene, hogy az egészségügyi infrastruktúrát kibertámadások érik, ellátási nehézségek alakulnak ki például gyógyszerből, vérből vagy oxigénből. 

Ezt még a folyamatos áramellátási problémák is tetéznék, nem is beszélve a totális káoszról, ami az informatikai rendszerek sérülésekor lenne várható, ha betegadatok tűnnek el, nem működnek a megszokott kommunikációs csatornák és lehetetlenné válik a betegek nyomon követése.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu