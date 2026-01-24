A francia fegyveres erők közlése szerint az Orion 26 az eddigi egyik legösszetettebb és legrealisztikusabb katonai gyakorlat lesz, amely a hibrid hadviseléstől egészen a teljes körű fegyveres összecsapásig modellezi a konfliktusokat, írja az Origo.
Háborús készültségbe kapcsol Franciaország
Soha nem látott méretű katonai gyakorlatot indít Franciaország: február 8. és április 30. között több mint tizenkétezer katona, 1200 drón, 140 repülőgép és helikopter, valamint a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó részvételével zajlik az Orion 26 hadgyakorlat, amelynek középpontjában a hibrid és elektronikus hadviselés, valamint egy nagy intenzitású fegyveres konfliktus teljes forgatókönyvének szimulálása áll.
A forgatókönyv kidolgozásakor figyelembe vették a romló nemzetközi biztonsági környezetet és a jelenlegi háborús tapasztalatokat.
NATO-kompatibilis hadviselés, nemzetközi részvétellel
A három hónapig tartó műveletsorozatban 25 hadihajó vesz részt, köztük Franciaország zászlóshajója, a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle. A gyakorlatban a francia erők mellett 24 másik ország katonái is részt vesznek, főként európai szövetségesek, de amerikai, kanadai és egyesült arab emírségekbeli egységek is bekapcsolódnak.
Xavier de Véricourt altengernagy, a hadgyakorlat szervezéséért felelős vezető szerint az Orion 26 demonstrálja Franciaország azon képességét, hogy egy konfliktus esetén elsőként lépjen be egy hadszíntérre, és képes legyen egy nemzetközi katonai koalíció vezetésére.
Hadgyakorlat: fiktív háború, valós tanulságokkal
A gyakorlat első szakaszában francia vezetésű koalíciós erők hajtanak végre partraszállási és légideszant-műveleteket az Atlanti-óceán térségéből, egy fiktív szövetséges állam, Arland megsegítésére, amelyet keleti szomszédja, Mercure fenyeget.
A második szakaszban a hadműveletek Champagne térségébe helyeződnek át, ahol már a NATO parancsnoki láncába illesztett műveleteket hajtanak végre.
A forgatókönyv ugyan fiktív, de a francia vezérkar szerint közvetlenül a NATO által kidolgozott hadműveleti terveken alapul, és kifejezetten a kelet-európai konfliktusok tapasztalatait tükrözi.
Nemcsak a katonák, a minisztériumok is hadrendben
Az Orion 26 különlegessége, hogy a gyakorlat során 12 francia minisztérium is bekapcsolódik a munkába. A cél annak tesztelése, miként reagálnak az állami és civil intézmények egy háborús helyzet során jelentkező „hibrid támadásokra”, például kibertámadásokra, infrastruktúra elleni akciókra vagy információs hadviselésre – olyan fenyegetésekre, amelyekkel Franciaország egy NATO–Oroszország közötti konfliktus esetén is számol.
A hadgyakorlat során kiemelt figyelmet kapnak az új technológiák és a hibrid hadviselés is: a drónhadviselés, a műholdas kommunikáció zavarása, valamint az elektronikai hadviselés eszközei.
Borítókép: Egy Rafale pilótája vár a felszállásra a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozóról (Fotó: AFP/Eric Feferberg)
