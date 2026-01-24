hadgyakorlatNATOFranciaországfegyveres erőhibrid hadviselés

Háborús készültségbe kapcsol Franciaország

Soha nem látott méretű katonai gyakorlatot indít Franciaország: február 8. és április 30. között több mint tizenkétezer katona, 1200 drón, 140 repülőgép és helikopter, valamint a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó részvételével zajlik az Orion 26 hadgyakorlat, amelynek középpontjában a hibrid és elektronikus hadviselés, valamint egy nagy intenzitású fegyveres konfliktus teljes forgatókönyvének szimulálása áll.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 24. 1:00
Egy Rafale pilótája vár a felszállásra a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozóról Fotó: Eric Feferberg Forrás: AFP
A francia fegyveres erők közlése szerint az Orion 26 az eddigi egyik legösszetettebb és legrealisztikusabb katonai gyakorlat lesz, amely a hibrid hadviseléstől egészen a teljes körű fegyveres összecsapásig modellezi a konfliktusokat, írja az Origo.

hadgyakorlat
A francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó (Fotó: AFP/Aziz El Massassi)

A forgatókönyv kidolgozásakor figyelembe vették a romló nemzetközi biztonsági környezetet és a jelenlegi háborús tapasztalatokat.

NATO-kompatibilis hadviselés, nemzetközi részvétellel

A három hónapig tartó műveletsorozatban 25 hadihajó vesz részt, köztük Franciaország zászlóshajója, a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle. A gyakorlatban a francia erők mellett 24 másik ország katonái is részt vesznek, főként európai szövetségesek, de amerikai, kanadai és egyesült arab emírségekbeli egységek is bekapcsolódnak.

Xavier de Véricourt altengernagy, a hadgyakorlat szervezéséért felelős vezető szerint az Orion 26 demonstrálja Franciaország azon képességét, hogy egy konfliktus esetén elsőként lépjen be egy hadszíntérre, és képes legyen egy nemzetközi katonai koalíció vezetésére.

Xavier de Véricourt altengernagy (Fotó: Facebook/Francia Haditengerészet)

Hadgyakorlat: fiktív háború, valós tanulságokkal

A gyakorlat első szakaszában francia vezetésű koalíciós erők hajtanak végre partraszállási és légideszant-műveleteket az Atlanti-óceán térségéből, egy fiktív szövetséges állam, Arland megsegítésére, amelyet keleti szomszédja, Mercure fenyeget. 

A második szakaszban a hadműveletek Champagne térségébe helyeződnek át, ahol már a NATO parancsnoki láncába illesztett műveleteket hajtanak végre.

A forgatókönyv ugyan fiktív, de a francia vezérkar szerint közvetlenül a NATO által kidolgozott hadműveleti terveken alapul, és kifejezetten a kelet-európai konfliktusok tapasztalatait tükrözi.

France's President Emmanuel Macron meets with French soldiers in front of a Leclerc tank during a troop?maneuver exercise near the 5th Cuirassier Regiment's base outside Zayed Military City on December 22, 2025. Macron arrived in the United Arab Emirates on December 21 to celebrate Christmas with French troops and to discuss bilateral ties with the Gulf state, as France hopes for more cooperation in its fight against drug trafficking. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Emmanuel Macron francia elnök francia katonákkal találkozik (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Nemcsak a katonák, a minisztériumok is hadrendben

Az Orion 26 különlegessége, hogy a gyakorlat során 12 francia minisztérium is bekapcsolódik a munkába. A cél annak tesztelése, miként reagálnak az állami és civil intézmények egy háborús helyzet során jelentkező „hibrid támadásokra”, például kibertámadásokra, infrastruktúra elleni akciókra vagy információs hadviselésre – olyan fenyegetésekre, amelyekkel Franciaország egy NATO–Oroszország közötti konfliktus esetén is számol.

A hadgyakorlat során kiemelt figyelmet kapnak az új technológiák és a hibrid hadviselés is: a drónhadviselés, a műholdas kommunikáció zavarása, valamint az elektronikai hadviselés eszközei.

Borítókép: Egy Rafale pilótája vár a felszállásra a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozóról (Fotó: AFP/Eric Feferberg) 

