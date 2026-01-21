Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?

A francia elnök kedden beszédet mondott a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol élesen kritizálta Donald Trump amerikai elnököt Grönland ügyének kapcsán. Emmanuel Macron azonban nem csak szavaival keltett feltűnést, ugyanis a francia elnök egy kék napszemüvegben beszélt, ami miatt el is indultak a találgatások – írja a BBC.

Macron nem a divat okán döntött a szemüveg mellett

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron szemüvegviselése mögött természetesen nem divatmegfontolások állnak. A francia elnök ugyan nem részletezte, hogy miért döntött a kék, fényvisszaverős pilóta-napszemüveg mellett, azonban múlt héten egy dél-franciaországi katonai rendezvényen jelent meg vörös szemmel, és egy ponton hasonló napszemüveget is viselt.