Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?

A francia elnök kedden keményen kritizálta az amerikai elnököt Grönland ügyének kapcsán, azonban nem ez volt az egyetlen figyelemfelkeltő dolog. Emmanuel Macron ugyanis egy kék sportszemüvegben mondta el beszédét a davosi Világgazdasági Fórumon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 10:52
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
A francia elnök kedden beszédet mondott a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol élesen kritizálta Donald Trump amerikai elnököt Grönland ügyének kapcsán. Emmanuel Macron azonban nem csak szavaival keltett feltűnést, ugyanis a francia elnök egy kék napszemüvegben beszélt, ami miatt el is indultak a találgatások – írja a BBC

Macron nem a divat okán döntött a szemüveg mellett
Macron nem a divat okán döntött a szemüveg mellett 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron szemüvegviselése mögött természetesen nem divatmegfontolások állnak. A francia elnök ugyan nem részletezte, hogy miért döntött a kék, fényvisszaverős pilóta-napszemüveg mellett, azonban múlt héten egy dél-franciaországi katonai rendezvényen jelent meg vörös szemmel, és egy ponton hasonló napszemüveget is viselt.

Ott ugyanakkor még viccelődött is a katonákkal, akiknek elárulta, hogy ártalmatlan szemproblémáktól szenved, ami miatt szükség van a napszemüvegre. 

Macron a francia sajtó szerint kötőhártya-gyulladásban szenvedhetett, aminek gyakori mellékhatása, hogy elpattan egy ér a szemben. Ilyenkor a beteg szemének az egész ínhártyája (sclera) bevérzik, ami ugyan nem veszélyes a látásra és maradandó károsodást sem okoz, azonban nem túl bizalomgerjesztő látvány. 

Feltehetőleg ezért döntött Macron is a szemüveg viselése mellett. Egyébként ez az állapot azoknál is előfordulhat, akik magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvednek, de egy erős köhögés, vagy akár dörzsölés is kiválthatja. Nem Macron volt egyébként az egyetlen, aki hasonlóan döntött. A BBC Top Gear című műsorának egyik korábbi műsorvezetője, Jeremy Clarkson szintén napszemüveg viselése mellett döntött, amikor egy Japánban tett látogatás alatt hasonló problémákkal küzdött. 

A döntésnek egyébként egy francia orvos szerint egyértelműen a közszereplő védelme az oka, hiszen senki nem szeretné, ha így fényképeznék le. 

A napszemüveg viselése közben elmondott beszédében Macron óva intett az autokrácia felé való elmozdulástól és egy „szabályok nélküli világtól, ahol a nemzetközi jogot lábbal tiporják” , és „a birodalmi ambíciók újra felszínre kerülnek”.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

