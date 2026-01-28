Halálra éheztette kislányát, fiát ketrecbe zárta, hogy nyugodtan videójátékozhasson

Beismerte tettét az a New York állambeli férfi, aki hónapokon át bezárva tartotta ötéves kislányát, miközben drogozott és videójátékokkal játszott. Fiatalabb gyermekét, egy kisfiút, a férfi egy rögtönzött ketrecben tartotta. A kislány éhen- és szomjanhalt – adta hírül a People.

Illusztráció Fotó: KYLE MAZZA / AFP

Robert S. Buskey Jr. január 23-án ismerte be bűnösségét halált okozó súlyos elhanyagolás és gyermeknek adott kábítószer miatt.

A bíróságon kötött megállapodás értelmében a törvény által engedett legsúlyosabb büntetést kapja: legalább 27 év börtön vár rá.

Az ítélethirdetés március 27-én lesz. A férfi lemondott a fellebbezés jogáról, és távoltartási végzést is elrendelnek ellene, amely megtiltja számára, hogy kapcsolatba lépjen most ötéves fiával.

😡Ex-MMA Fighter, Robert S. Buskey Jr Starved Young Daughter to Death and Locked Son in Cage So He Could Play Video Games. Sentenced to 27 years to life. Hope He DIES in that Cell😡 https://t.co/Cdd4U9vKMT — American Crime Stories (@AmericanCrime01) January 27, 2026

A hatóságokat 2024. április 14-én riasztották a család otthonába egy eszméletlen gyermek miatt.

A mentők horrorisztikus állapotokat találtak: Buskey kislányának lesoványodott testét egy bezárt hálószobában, hároméves testvérét pedig egy rögtönzött ketrecben fedezték fel.

A hatóságok szerint Charlotte-ot hónapokon át elhanyagolták és éheztették. Őt és testvérét teljesen elszigetelték a külvilágtól: nem találkozhattak családtagjaikkal, nem vitték őket orvosi vizsgálatokra, és iskolába sem jártak.

A gyermekek világa Mr. Buskey elborzasztó otthonának kereteire zsugorodott, Charlotte esetében végül annak a hálószobának a falai közé, amelybe Mr. Buskey bezárta őt, Jacksont pedig egy ketrecbe zárta – mindezt azért, hogy drogozhasson, videojátékozhasson, és ne kelljen a gyermekeivel foglalkoznia

– mondták az ügyészek.

A kislány szobáját kívülről lezárták, majd ragasztószalaggal is megerősítették az ajtót, miután a gyermek korábban megpróbált kijutni. Nem volt normális fekhelye, csak egy apró utazóágy, ételt és vizet nem kapott – miközben a lakásban bőven volt élelmiszer, még közvetlenül a szobaajtó előtt is.

A boncolás megállapította: a kislány kiszáradás és éhezés következtében halt meg. Mindkét gyermek szervezetében kokaint mutattak ki, Buskey pedig elismerte, hogy kábítószert adott fiának.

A férfit tavaly április óta előzetes letartóztatásban tartják. Buskey korábban amatőr vegyes harcművész (MMA) versenyzőként indult helyi Cage Wars rendezvényeken.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)