Halálra éheztette kislányát, fiát ketrecbe zárta, hogy nyugodtan videójátékozhasson

Beismerte tettét az a New York állambeli férfi, aki hónapokon át bezárva tartotta ötéves kislányát, miközben drogozott és videójátékokkal játszott. Fiatalabb gyermekét, egy kisfiút, a férfi egy rögtönzött ketrecben tartotta. A kislány éhen- és szomjanhalt – adta hírül a People.
Robert S. Buskey Jr. január 23-án ismerte be bűnösségét halált okozó súlyos elhanyagolás és gyermeknek adott kábítószer miatt.
A bíróságon kötött megállapodás értelmében a törvény által engedett legsúlyosabb büntetést kapja: legalább 27 év börtön vár rá.
Az ítélethirdetés március 27-én lesz. A férfi lemondott a fellebbezés jogáról, és távoltartási végzést is elrendelnek ellene, amely megtiltja számára, hogy kapcsolatba lépjen most ötéves fiával.
A hatóságokat 2024. április 14-én riasztották a család otthonába egy eszméletlen gyermek miatt.
A mentők horrorisztikus állapotokat találtak: Buskey kislányának lesoványodott testét egy bezárt hálószobában, hároméves testvérét pedig egy rögtönzött ketrecben fedezték fel.
A hatóságok szerint Charlotte-ot hónapokon át elhanyagolták és éheztették. Őt és testvérét teljesen elszigetelték a külvilágtól: nem találkozhattak családtagjaikkal, nem vitték őket orvosi vizsgálatokra, és iskolába sem jártak.
A gyermekek világa Mr. Buskey elborzasztó otthonának kereteire zsugorodott, Charlotte esetében végül annak a hálószobának a falai közé, amelybe Mr. Buskey bezárta őt, Jacksont pedig egy ketrecbe zárta – mindezt azért, hogy drogozhasson, videojátékozhasson, és ne kelljen a gyermekeivel foglalkoznia
– mondták az ügyészek.
A kislány szobáját kívülről lezárták, majd ragasztószalaggal is megerősítették az ajtót, miután a gyermek korábban megpróbált kijutni. Nem volt normális fekhelye, csak egy apró utazóágy, ételt és vizet nem kapott – miközben a lakásban bőven volt élelmiszer, még közvetlenül a szobaajtó előtt is.
A boncolás megállapította: a kislány kiszáradás és éhezés következtében halt meg. Mindkét gyermek szervezetében kokaint mutattak ki, Buskey pedig elismerte, hogy kábítószert adott fiának.
A férfit tavaly április óta előzetes letartóztatásban tartják. Buskey korábban amatőr vegyes harcművész (MMA) versenyzőként indult helyi Cage Wars rendezvényeken.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!