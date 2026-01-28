halálgyermekketrecbe záréheztetés

Halálra éheztette kislányát, fiát ketrecbe zárta, hogy nyugodtan videójátékozhasson

Halált okozó súlyos elhanyagolás miatt vallotta magát bűnösnek az a New York állambeli férfi, aki hónapokig bezárva tartotta kislányát, miközben hároméves fiát ketrecben tartotta.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 9:14
Beismerte tettét az a New York állambeli férfi, aki hónapokon át bezárva tartotta ötéves kislányát, miközben drogozott és videójátékokkal játszott. Fiatalabb gyermekét, egy kisfiút, a férfi egy rögtönzött ketrecben tartotta. A kislány éhen- és szomjanhalt – adta hírül a People

NYPD officers work the scene where 85-year-old Julia Boomer is fatally stabbed repeatedly inside 638 Throop Avenue within the confines of the 79th Precinct in Brooklyn, New York, United States, on January 13, 2026. On Tuesday evening at approximately 2157 hours, police respond to a 911 call of a female stabbed inside 638 Throop Avenue, within the confines of the 79th Precinct. Upon arrival, officers discover an 85-year-old female with multiple stab wounds throughout the body. EMS responds and transports the victim to NYC Health and Hospitals/Kings County in critical condition, where she later succumbs to her injuries. There are no arrests at this time, and the investigation remains ongoing. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Illusztráció Fotó: KYLE MAZZA / AFP

Robert S. Buskey Jr. január 23-án ismerte be bűnösségét halált okozó súlyos elhanyagolás és gyermeknek adott kábítószer miatt. 

A bíróságon kötött megállapodás értelmében a törvény által engedett legsúlyosabb büntetést kapja: legalább 27 év börtön vár rá. 

Az ítélethirdetés március 27-én lesz. A férfi lemondott a fellebbezés jogáról, és távoltartási végzést is elrendelnek ellene, amely megtiltja számára, hogy kapcsolatba lépjen most ötéves fiával. 

A hatóságokat 2024. április 14-én riasztották a család otthonába egy eszméletlen gyermek miatt. 

A mentők horrorisztikus állapotokat találtak: Buskey kislányának lesoványodott testét egy bezárt hálószobában, hároméves testvérét pedig egy rögtönzött ketrecben fedezték fel.

A hatóságok szerint Charlotte-ot hónapokon át elhanyagolták és éheztették. Őt és testvérét teljesen elszigetelték a külvilágtól: nem találkozhattak családtagjaikkal, nem vitték őket orvosi vizsgálatokra, és iskolába sem jártak.

A gyermekek világa Mr. Buskey elborzasztó otthonának kereteire zsugorodott, Charlotte esetében végül annak a hálószobának a falai közé, amelybe Mr. Buskey bezárta őt, Jacksont pedig egy ketrecbe zárta – mindezt azért, hogy drogozhasson, videojátékozhasson, és ne kelljen a gyermekeivel foglalkoznia

– mondták az ügyészek.

A kislány szobáját kívülről lezárták, majd ragasztószalaggal is megerősítették az ajtót, miután a gyermek korábban megpróbált kijutni. Nem volt normális fekhelye, csak egy apró utazóágy, ételt és vizet nem kapott – miközben a lakásban bőven volt élelmiszer, még közvetlenül a szobaajtó előtt is.

A boncolás megállapította: a kislány kiszáradás és éhezés következtében halt meg. Mindkét gyermek szervezetében kokaint mutattak ki, Buskey pedig elismerte, hogy kábítószert adott fiának.

A férfit tavaly április óta előzetes letartóztatásban tartják. Buskey korábban amatőr vegyes harcművész (MMA) versenyzőként indult helyi Cage Wars rendezvényeken.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

