Hidvéghi Balázs: Brüsszel a magyarok pénzét is Ukrajnába küldené

Az EU külügyi főképviselője szerint a háború még sokáig elhúzódhat, ezért szükséges Ukrajna további támogatása és a további szankciók elfogadása. Kaja Kallas kijelentéseit Brüsszel tervéről Hidvéghi Balázs is megosztotta közösségi oldalán, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar emberek pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 20:01
Fotó: BRITTA PEDERSEN Forrás: DPA
Nemrég az EU főképviselője arról beszélt, hogy elhúzódó háborúra számít, ami miatt Ukrajna további támogatására és újabb szankciókra van szükség. Kaja Kallas kijelentéseit Brüsszel tervéről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is megosztotta közösségi oldalán.

Brüsszel nem csak hitelt vesz fel, de újabb szankciós csomagot is tervez
Brüsszel nemcsak hitelt vesz fel, de újabb szankciós csomagot is tervez. Fotó: DPA/Britta Pedersen

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a brüsszeli vezetés az európai emberek pénzén kívánja támogatni Ukrajnát, ehhez pedig 90 milliárdos hitelt tervez felvenni. Ezzel párhuzamosan pedig Kaja Kallas bejelentette a 20. szankciós csomagot.  

Nincs megállás, Kaja Kallas bejelentette, hogy az európai emberek pénze megy, az újabb szankciós csomag pedig jön – írta a videó mellé Hidvéghi. 

Az államtitkár ugyanakkor emlékeztetett, hogy amíg „Magyarországon nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni”. Mint ismeretes, a brüsszeli vezetés bejelentette, hogy 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt tervez, hogy Ukrajna folyamatos támogatása 2026–2027-ben is biztosított legyen. 

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma pedig nemrég tette közzé jelentését, ami szerint a 2028–2034-es uniós költségvetési javaslat alapján Ukrajna a következő pénzügyi ciklus egyik fő kedvezményezettje lehet, és a tervezet nem tartalmaz sem időbeli, sem összegszerű korlátot az Ukrajnának nyújtható hitelekre, valamint lehetővé tenné, hogy a jelenleg tervezett 100 milliárd eurós keret akár több száz milliárd euróval is megemelhető legyen – egyhangúság nélkül. 

Brüsszel az ehhez szükséges, 800 milliárd dolláros összeget a tagállamokon akarja behajtani.

Ehhez számos ajánlást fogalmaztak meg, Magyarország számára például az otthonteremtési támogatások, a csok, a kedvezményes lakáshitelek és az illetékmentesség megszüntetését, valamint a magasabb ingatlanadók bevezetését, a 13. havi nyugdíj csökkentését vagy eltörlését, adóemelést, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetését, amely magasabb adóterhet róna a dolgozókra, valamint a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények felülvizsgálatát is. 

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP/Britta Pedersen)

 

