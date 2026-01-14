Hidvéghi Balázs: Brüsszel a magyarok pénzét is Ukrajnába küldené

Nemrég az EU főképviselője arról beszélt, hogy elhúzódó háborúra számít, ami miatt Ukrajna további támogatására és újabb szankciókra van szükség. Kaja Kallas kijelentéseit Brüsszel tervéről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is megosztotta közösségi oldalán.
Az államtitkár emlékeztetett, hogy a brüsszeli vezetés az európai emberek pénzén kívánja támogatni Ukrajnát, ehhez pedig 90 milliárdos hitelt tervez felvenni. Ezzel párhuzamosan pedig Kaja Kallas bejelentette a 20. szankciós csomagot.
Nincs megállás, Kaja Kallas bejelentette, hogy az európai emberek pénze megy, az újabb szankciós csomag pedig jön – írta a videó mellé Hidvéghi.
Az államtitkár ugyanakkor emlékeztetett, hogy amíg „Magyarországon nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni”. Mint ismeretes, a brüsszeli vezetés bejelentette, hogy 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt tervez, hogy Ukrajna folyamatos támogatása 2026–2027-ben is biztosított legyen.
