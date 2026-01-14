Ursula von der LeyenEurópai NéppártMagyar Péter

Von der Leyen igazította el Magyar Péter brüsszeli frakcióját

Az Európai Bizottság elnöke szerint a kontinens katonai nagyhatalom lesz. Ursula von der Leyen Magyar Péter brüsszeli frakcióját eligazította a háború és a Mercosur-megállapodás kérdésében is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 19:32
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bizottság elnöke szövetségeseinek vázolta fel jövőbeni elképzeléseit – írja a Euractive. Ursula von der Leyen eligazította Magyar Péter brüsszeli frakcióját a háború és a Mercosur-megállapodás kapcsán is. 

Von der Leyen eligazította Magyar Péter brüsszeli frakcióját
Von der Leyen eligazította Magyar Péter brüsszeli frakcióját. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az Európai Bizottság elnöke zárt ajtók mögött tartott eligazítást a Magyar Péter pártját is magába foglaló Európai Néppárt-frakció képviselőinek. Ursula von der Leyen a források szerint arról beszélt, hogy Európa ma nem egy katonai nagyhatalom, de azzá fog válni. Ezzel párhuzamosan a bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a gazdaság terén is fejlődnie kell az EU-nak. 

Mi egy gazdasági nagyhatalom vagyunk, azonban újra és újra és újra javítanunk kell a teljesítményünket, hiszen ez olyan, mint egy üzlet – fogalmazott Von der Leyen. 

A források szerint a politikus egyúttal felsorolta azokat az intézkedéseket, amiket az EU eddig tett a saját biztonsági stratégiájának kialakítása érdekében. Idesorolta a megnövelt védelmi kapacitásokat, és a 800 milliárd eurós ReArm és a SAFE közös védelmi beszerzési programot is, amelyhez 19 uniós ország csatlakozott. 

Von der Leyen szerint egyúttal elő fognak terjeszteni idén egy átfogó védelmi tervet is. 

Nem véletlenül beszélt Von der Leyen zárt ajtók mögött

Az Európai Bizottság elnöke nem véletlenül fáradt be tájékoztatni a képviselőket. A Magyar Pétert is tömörítő Európai Néppártra ugyanis számos megszavazni való vár majd. A legközelebbi természetesen a Mercosur-megállapodás, amiről már jövő héten szavaznak majd a képviselők. Mint ismert, a megállapodás nagyon komoly tiltakozást váltott ki az európai gazdák részéről, akik szerint Brüsszel elárulta őket. 

A megállapodás értelmében ugyanis az EU megnyitja piacait a dél-amerikai agrártermékek előtt, amely nehéz helyzetbe hozná a gazdákat. 

Hasonlóan fontos volt feltehetőleg eligazítani a képviselőket a jövőbeni, háború folytatására irányuló brüsszeli tervekkel kapcsolatban, hiszen éppen ma jelentette be a bizottság elnöke, hogy benyújtják a szükséges tervezetet egy 90 milliárd eurós hitelfelvételre, hogy 2026–2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu