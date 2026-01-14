Von der Leyen igazította el Magyar Péter brüsszeli frakcióját

A bizottság elnöke szövetségeseinek vázolta fel jövőbeni elképzeléseit – írja a Euractive. Ursula von der Leyen eligazította Magyar Péter brüsszeli frakcióját a háború és a Mercosur-megállapodás kapcsán is.

Von der Leyen eligazította Magyar Péter brüsszeli frakcióját. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az Európai Bizottság elnöke zárt ajtók mögött tartott eligazítást a Magyar Péter pártját is magába foglaló Európai Néppárt-frakció képviselőinek. Ursula von der Leyen a források szerint arról beszélt, hogy Európa ma nem egy katonai nagyhatalom, de azzá fog válni. Ezzel párhuzamosan a bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a gazdaság terén is fejlődnie kell az EU-nak.