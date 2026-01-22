Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Hídvéghi BalázsUrsula von dr LeyenEurópa Parlamentiszavazás

Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben

Ma az Európai Parlament bizalmatlansági szavazást tart Ursula von der Leyen ügyében, amelyre a Patrióták kezdeményezése miatt kerül sor. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ma fény derül az igazságra: ki áll valóban az európai emberek oldalán és ki támogatja a néppárti háborús irányvonalat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 8:49
Hídvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Hídvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: MTI/Máthé Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi média bejegyzésében hívta fel a figyelmet, a mai nap folyamán történő bizalmatlansági szavazásra Ursula von der Leyen ügyében.

Hídvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Hídvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Facebook/ Hidvéghi Balázs

Ma ismét az Európai Parlament előtt Ursula von der Leyen. A mérlege világos: évek óta súlyos korrupciós és átláthatósági botrányok, eltűnt sms-ek, elveszett e-mailek. Elszámoltathatatlanság és korrupció

 – jelentette ki az államtitkár.

Egy esztelen háborúba belerángatott, drasztikusan csökkenő versenyképességgel, a világpolitika színpadán az irrelevanciába vezérelt közösség. Békeprojekt helyett háborús zsákutca. Átvert és elárult európai emberek – összegezte.

A Patrióták által Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal erről dönthetnek ma a képviselők. Ma kiderül ki áll valóban az európai emberek oldalán, és ki támogatja továbbra is az Ursula von der Leyen és Manfred Weber által fémjelzett néppárti háborús irányvonalat, amely elszegényedést, eladósodást és eljelentéktelenedést hozott Európának

 – mutatott rá a politikus.

Manfred Weber már meg is üzente a néppárti képviselőknek, hogy ne merjék támogatni a Von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazást. Így üzennek majd meg sorban minden további, végrehajtandó követelést is, ha a Tiszával és a DK-val a baloldal újra visszatérne Magyarország élére – figyelmeztetett Hidvéghi Balázs.
Brüsszelben a Patrióták nem kérnek Ursula von der Leyenből. Itthon pedig nem kérünk a baloldalból – zárta gondolatait.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu