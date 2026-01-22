Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi média bejegyzésében hívta fel a figyelmet, a mai nap folyamán történő bizalmatlansági szavazásra Ursula von der Leyen ügyében.
Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Ma az Európai Parlament bizalmatlansági szavazást tart Ursula von der Leyen ügyében, amelyre a Patrióták kezdeményezése miatt kerül sor. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ma fény derül az igazságra: ki áll valóban az európai emberek oldalán és ki támogatja a néppárti háborús irányvonalat.
Ma ismét az Európai Parlament előtt Ursula von der Leyen. A mérlege világos: évek óta súlyos korrupciós és átláthatósági botrányok, eltűnt sms-ek, elveszett e-mailek. Elszámoltathatatlanság és korrupció
– jelentette ki az államtitkár.
Egy esztelen háborúba belerángatott, drasztikusan csökkenő versenyképességgel, a világpolitika színpadán az irrelevanciába vezérelt közösség. Békeprojekt helyett háborús zsákutca. Átvert és elárult európai emberek – összegezte.
A Patrióták által Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal erről dönthetnek ma a képviselők. Ma kiderül ki áll valóban az európai emberek oldalán, és ki támogatja továbbra is az Ursula von der Leyen és Manfred Weber által fémjelzett néppárti háborús irányvonalat, amely elszegényedést, eladósodást és eljelentéktelenedést hozott Európának
– mutatott rá a politikus.
További Külföld híreink
Manfred Weber már meg is üzente a néppárti képviselőknek, hogy ne merjék támogatni a Von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazást. Így üzennek majd meg sorban minden további, végrehajtandó követelést is, ha a Tiszával és a DK-val a baloldal újra visszatérne Magyarország élére – figyelmeztetett Hidvéghi Balázs.
Brüsszelben a Patrióták nem kérnek Ursula von der Leyenből. Itthon pedig nem kérünk a baloldalból – zárta gondolatait.
Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!