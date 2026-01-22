Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben

Manfred Weber már meg is üzente a néppárti képviselőknek, hogy ne merjék támogatni a Von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazást. Így üzennek majd meg sorban minden további, végrehajtandó követelést is, ha a Tiszával és a DK-val a baloldal újra visszatérne Magyarország élére – figyelmeztetett Hidvéghi Balázs.

Brüsszelben a Patrióták nem kérnek Ursula von der Leyenből. Itthon pedig nem kérünk a baloldalból – zárta gondolatait.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)